Посольство США: Мы надеемся на хорошие результаты комиссии по демаркации грузино-азербайджанской границы

Двусторонняя комиссия работает над демаркацией грузино-азербайджанской государственной границы, и мы надеемся, что будут хорошие результаты. Как сообщает грузинское бюро Report, об этом журналистам заявила заместитель посла США в Грузии Элизабет Руд.
"Насколько я знаю, этот вопрос довольно долго стоит между Грузией и Азербайджаном. Двусторонняя комиссия работает по вопросам демаркации, и они действительно много трудятся в этом направлении. Мы надеемся, что будут хорошие результаты", — заявила Элизабет Руд.
Cəmilə BabayevaАвтор новости