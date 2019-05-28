Посольство США: Мы надеемся на хорошие результаты комиссии по демаркации грузино-азербайджанской границы

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Двусторонняя комиссия работает над демаркацией грузино-азербайджанской государственной границы, и мы надеемся, что будут хорошие результаты. Как сообщает грузинское бюро Report, об этом журналистам заявила заместитель посла США в Грузии Элизабет Руд.

"Насколько я знаю, этот вопрос довольно долго стоит между Грузией и Азербайджаном. Двусторонняя комиссия работает по вопросам демаркации, и они действительно много трудятся в этом направлении. Мы надеемся, что будут хорошие результаты", — заявила Элизабет Руд.