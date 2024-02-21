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Посол США и ректор Университета ADA обсудили сотрудничество в сфере образования

Посол США и ректор Университета ADA обсудили сотрудничество в сфере образования Посол США в Азербайджане Марк Либби и ректор Университета ADA Хафиз Пашаев обсудили сотрудничество в сфере образования.
Внешняя политика
21 февраля 2024 г. 15:39
Посол США и ректор Университета ADA обсудили сотрудничество в сфере образования

Посол США в Азербайджане Марк Либби и ректор Университета ADA Хафиз Пашаев обсудили сотрудничество в сфере образования.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на странице посольства в соцсети "Х".

"Благодарю ректора Хафиза Пашаева и его команду за теплый прием и интересную беседу. С нетерпением ждем дальнейшего академического обмена и сотрудничества с Университетом ADA", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке US ambassador, ADA rector mull educational cooperation
Версия на азербайджанском языке ABŞ səfiri ADA-nın rektoru ilə təhsil sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

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