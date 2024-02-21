Посол США и ректор Университета ADA обсудили сотрудничество в сфере образования

Посол США в Азербайджане Марк Либби и ректор Университета ADA Хафиз Пашаев обсудили сотрудничество в сфере образования.

Посол США в Азербайджане Марк Либби и ректор Университета ADA Хафиз Пашаев обсудили сотрудничество в сфере образования.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на странице посольства в соцсети "Х".

"Благодарю ректора Хафиза Пашаева и его команду за теплый прием и интересную беседу. С нетерпением ждем дальнейшего академического обмена и сотрудничества с Университетом ADA", - говорится в публикации.