Посол США и ректор Университета ADA обсудили сотрудничество в сфере образования

Посол США в Азербайджане Марк Либби и ректор Университета ADA Хафиз Пашаев обсудили сотрудничество в сфере образования.
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на странице посольства в соцсети "Х".
"Благодарю ректора Хафиза Пашаева и его команду за теплый прием и интересную беседу. С нетерпением ждем дальнейшего академического обмена и сотрудничества с Университетом ADA", - говорится в публикации.
❝Səmimi qəbula və maraqlı söhbətə görə rektor Paşayevə və onun komandasına təşəkkür edirəm. ADA Universiteti ilə daha çox akademik mübadilə və əməkdaşlığı səbirsizliklə gözləyirik.❞ ― Səfir Libby. https://t.co/NzlgSxHwtB