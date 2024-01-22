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Посол США и его супруга ознакомились с богатым архитектурным наследием Баку

Посол США и его супруга ознакомились с богатым архитектурным наследием Баку Посол США в Азербайджане Марк Либби вместе со своей супругой Данусией посетил Национальный музей истории, бывший дом-музей Зейналабдина Тагиева.
Внешняя политика
22 января 2024 г. 14:49
Посол США и его супруга ознакомились с богатым архитектурным наследием Баку

Посол США в Азербайджане Марк Либби вместе со своей супругой Данусией посетил Национальный музей истории, бывший дом Зейналабдина Тагиева, и, совершив пешую прогулку по Баку, ознакомились в его богатым архитектурным наследием.

Как передает Report со ссылкой на публикации в социальных сетях посольства, супруги в особенности интересовались зданиями, построенными в столице польскими архитекторами в XIX-XX веках.

"Было приятно обнаружить эти связи между их новым домом - Баку, и родиной Данусии Польшей!" - говорится в публикации, в которой выражена благодарность послу Азербайджана в США Хазару Ибрагиму и послу Польши в Азербайджане Рафалу Поборски за подсказки, как эти прекрасные здания.

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Версия на английском языке US ambassador, his wife visit National Museum of History

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