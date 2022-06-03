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Посол США: Глубоко опечален гибелью ни в чем не повинных граждан Азербайджана в Украине

Посол США: Глубоко опечален гибелью ни в чем не повинных граждан Азербайджана в Украине «Глубоко опечален гибелью людей в Украине, в том числе трагической гибелью ни в чем не повинных граждан Азербайджана – женщин и детей, молодых людей и даже новорожденного ребенка». Об этом говорится в опубликованной Report статье посла США в Азербайджане
Внешняя политика
3 июня 2022 г. 14:30
Посол США: Глубоко опечален гибелью ни в чем не повинных граждан Азербайджана в Украине

«Глубоко опечален гибелью людей в Украине, в том числе трагической гибелью ни в чем не повинных граждан Азербайджана – женщин и детей, молодых людей и даже новорожденного ребенка». Об этом говорится в опубликованной Report статье посла США в Азербайджане Эрла Литценбергера “Все внимание на Украину: Наше обещание привлечь Россию к ответственности”.

«В результате этого насилия были ранены и убиты мирные жители, разрушена гражданская инфраструктура, в том числе больницы, школы, театр, где укрывались дети, и оживленный железнодорожный вокзал. Это привело к национальной, коллективной травме для украинцев, которая никогда полностью не исчезнет. В результате обстрелов пострадало консульство Азербайджана. Все это коснулось тысяч граждан Азербайджана, которые живут и работают в Украине. В ответ Азербайджан поддержал народ Украины гуманитарной помощью, медикаментами и топливом”, - пишет посол.

Американский дипломат добавил, что его «воодушевляет то, что правительство и народ Азербайджана направили гуманитарную помощь Украине».

С полным текстом статьи можно ознакомиться, пройдя по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ səfiri: “Günahsız Azərbaycan vətəndaşlarının faciəvi şəkildə həyatlarını itirməsi məni dərindən kədərləndirmişdir”
Версия на английском языке US Ambassador says 'deeply saddened' by tragic deaths of innocent Azerbaijani citizens in Ukraine

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