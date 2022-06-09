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Посол США: Желаем благополучия и стабильности Азербайджану и всему региону

Посол США: Желаем благополучия и стабильности Азербайджану и всему региону Ценим вклад Азербайджана в борьбу с терроризмом, а также в помощь Украине.
Внешняя политика
9 июня 2022 г. 10:14
Посол США: Желаем благополучия и стабильности Азербайджану и всему региону

Ценим вклад Азербайджана в борьбу с терроризмом, а также в помощь Украине.

Как сообщает Report, об этом заявил посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер на брифинге.

Посол отметил, что срок его полномочий в качестве посла США в Азербайджане подходит к концу.

«Мне было очень приятно находиться тут», - добавил Литценбергер.

Посол напомнил, что в этом году Азербайджан и США отметили 30-летие установления дипотношений между странами.

«Мы желаем благополучия и стабильности Азербайджану и всему региону», - заявил дипломат.

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