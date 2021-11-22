Посол: США благодарны Азербайджану за поддержку в Афганистане

Соединенные штаты Америки благодарны Азербайджану за поддержку миссии в Афганистане.

Соединенные штаты Америки благодарны Азербайджану за поддержку миссии в Афганистане.

Как сообщает Report, об этом заявил посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер.

Посол отметил, что между США и Азербайджаном налажено долгое сотрудничество в сфере безопасности.

"Выражаю огромную благодарность Азербайджану за его поддержку в Афганистане от начала и до конца. Страна одной из последних покинула Афганистан и оказывала помощь в аэропорту", - заявил посол.

Напомним, миротворческий контингент Азербайджана, выполнявший служебные обязанности в Кабульском международном аэропорту, в составе 120 человек был выведен из Афганистана 26 августа этого года.