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Посол: США благодарны Азербайджану за поддержку в Афганистане

Посол: США благодарны Азербайджану за поддержку в Афганистане Соединенные штаты Америки благодарны Азербайджану за поддержку миссии в Афганистане.
Внешняя политика
22 ноября 2021 г. 15:24
Посол: США благодарны Азербайджану за поддержку в Афганистане

Соединенные штаты Америки благодарны Азербайджану за поддержку миссии в Афганистане.

Как сообщает Report, об этом заявил посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер.

Посол отметил, что между США и Азербайджаном налажено долгое сотрудничество в сфере безопасности.

"Выражаю огромную благодарность Азербайджану за его поддержку в Афганистане от начала и до конца. Страна одной из последних покинула Афганистан и оказывала помощь в аэропорту", - заявил посол.

Напомним, миротворческий контингент Азербайджана, выполнявший служебные обязанности в Кабульском международном аэропорту, в составе 120 человек был выведен из Афганистана 26 августа этого года.

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Версия на английском языке Envoy: US grateful to Azerbaijan for Afghan mission support
Версия на азербайджанском языке Örl Litzenberger: "Əfqanıstandakı missiya ilə bağlı göstərilən dəstəyə görə Azərbaycana minnətdarıq"

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