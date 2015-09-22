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    Посол США: Азербайджан по праву известен своей историей толерантности и дружбы

    Роберт Секута посетил церковь в селении Киш Шекинского района

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ "Азербайджан по праву известен своей долгой историей толерантности и дружбы всех рас и вероисповеданий". 

    Как сообщает Report, об этом заявил посол США в Азербайджане Роберт Секута после визита церкви в селении Киш Шекинского района. 

    Отметив вклад Тура Хейердала и правительства Норвегии в сохранении этого исторического памятника, посол высоко оценил роль правительства Азербайджана в "восстановлении и поддержании этого культурного сокровища". 

    Р.Секута подчеркнул, что это хорошо иллюстрирует историю и традиции толерантности Азербайджана. 

    "Но толерантность - это иногда очень хрупкий цветок в мире. В каждом поколении необходимо поддерживать позитивные  тенденции и бороться против сил нетерпимости", - добавил посол. 

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