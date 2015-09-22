Посол США: Азербайджан по праву известен своей историей толерантности и дружбы

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ "Азербайджан по праву известен своей долгой историей толерантности и дружбы всех рас и вероисповеданий".

Как сообщает Report, об этом заявил посол США в Азербайджане Роберт Секута после визита церкви в селении Киш Шекинского района.

Отметив вклад Тура Хейердала и правительства Норвегии в сохранении этого исторического памятника, посол высоко оценил роль правительства Азербайджана в "восстановлении и поддержании этого культурного сокровища".

Р.Секута подчеркнул, что это хорошо иллюстрирует историю и традиции толерантности Азербайджана.

"Но толерантность - это иногда очень хрупкий цветок в мире. В каждом поколении необходимо поддерживать позитивные тенденции и бороться против сил нетерпимости", - добавил посол.