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    Посол США: Азербайджан играет ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности

    Азербайджан важен учитывая многие стратегические вопросы, и сегодня его политический вес растет© Report/ Orkhan Azim

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Азербайджан играет ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности. Как передает Report, об этом  заявил посол США в Азербайджане Роберт Секута  на ежемесячном деловом ужине AmCham Azerbaijan, посвященном завершению его дипломатической миссии в стране.

    Посол отметил, что Азербайджан  важен, учитывая многие стратегические вопросы, и сегодня  политический  вес страны растет: "Важность Азербайджана необходимо расценивать не с точки зрения величины его территории или численности населения, а его потенциала". 

    Р. Секута добавил, что открытие железной  дороги Баку-Тбилиси-Карс и строительство порта в Алят являются ключевыми точками  "Нового Шелкового пути". 

    По его словам,  Азербайджан, как светское государство с преобладанием мусульманского населения, "является ярким примером борьбы с экстремизмом и терроризмом, демонстрируя интернационализм и толерантность". 

    Посол заявил, что Азербайджан, внедряя такие службы как ASAN, демонстрирует прогресс в борьбе с коррупцией. Он призвал страну продолжать шаги как в этом направлении,  так и в сфере диверсификации своей экономики.

    Касаясь нагорно-карабахского конфликта, Р. Секута  отметил важность достижения его мирного урегулирования на основе норм международного права.

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