Посол США: Азербайджан играет ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности

© Report/ Orkhan Azim

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Азербайджан играет ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности. Как передает Report, об этом заявил посол США в Азербайджане Роберт Секута на ежемесячном деловом ужине AmCham Azerbaijan, посвященном завершению его дипломатической миссии в стране.

Посол отметил, что Азербайджан важен, учитывая многие стратегические вопросы, и сегодня политический вес страны растет: "Важность Азербайджана необходимо расценивать не с точки зрения величины его территории или численности населения, а его потенциала".

Р. Секута добавил, что открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и строительство порта в Алят являются ключевыми точками "Нового Шелкового пути".

По его словам, Азербайджан, как светское государство с преобладанием мусульманского населения, "является ярким примером борьбы с экстремизмом и терроризмом, демонстрируя интернационализм и толерантность".

Посол заявил, что Азербайджан, внедряя такие службы как ASAN, демонстрирует прогресс в борьбе с коррупцией. Он призвал страну продолжать шаги как в этом направлении, так и в сфере диверсификации своей экономики.

Касаясь нагорно-карабахского конфликта, Р. Секута отметил важность достижения его мирного урегулирования на основе норм международного права.