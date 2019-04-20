Посол США: Азербайджан достиг большого прогресса

Азербайджан достиг большого прогресса в проведении реформ в стране.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам посол США в Азербайджана Эрл Литценбергер.

"Мы поддерживаем Азербайджан в проведении реформ. Азербайджан достиг большого прогресса",- заявил посол, отметив, что при этом страна еще достаточно молодая и "еще многое предстоит сделать".

Посол подчеркнул, что США поддерживают проведение в Азербайджане социально-экономических реформ и готовы оказать любую поддержку в этом вопросе.