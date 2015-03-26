Посол: Создание свободных торговых зон послужит развитию сотрудничества между Ираном и Азербайджаном

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ «Воля лидеров Ирана и Азербайджана, основанная на продвижение дружеских отношений между двумя народами, позволила развить отношения в различных сферах двустороннего сотрудничества». Об этом Report заявил посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пак Айин, комментируя двусторонние отношения Азербайджана и Ирана.

«Взаимные визиты высокопоставленных лиц двух стран, а также их контакты и обмен мнениями по региональным и международным вопросам явно демонстрируют прогресс в отношениях», - подчеркнул посол.

Дипломат отметил, что граничащие с Азербайджаном иранские провинции уже наладили продуктивное деловое сотрудничество с Азербайджаном: «Создание свободных торговых зон послужит развитию сотрудничества между странами. Такие зоны свободны от налогов, что позволяет снизить цены на товары».

Говоря об итогах года для иранской дипломатии в целом, М.Пак Айин заявил, что основным достижением иранской внешней политики стала борьба против терроризма и экстремизма: «В прошлом году Иран не оставил своих друзей наедине с терроризмом и, я думаю, мы продолжим эту политику пока радикализм и экстремизм не будет вырван с корнем».