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Посол: Совместные инициативы Азербайджана и Турции укрепляют их позиции в мире

Посол: Совместные инициативы Азербайджана и Турции укрепляют их позиции в мире Азербайджан и Турция стремятся усилить свои позиции на международной арене через сотрудничество в сфере оборонной промышленности, цифровой трансформации и энергетики.
Внешняя политика
18 февраля 2025 г. 13:10
Посол: Совместные инициативы Азербайджана и Турции укрепляют их позиции в мире

Азербайджан и Турция стремятся усилить свои позиции на международной арене через сотрудничество в сфере оборонной промышленности, цифровой трансформации и энергетики.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн на академическом семинаре "Геополитика технологий" в Университете Хазар.

По его словам, расширение локального производства в турецкой оборонной промышленности открыло новые возможности для страны и способствует развитию международного партнерства. "Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией в этой сфере вышло на стратегический уровень", - отметил дипломат.

Акгюн подчеркнул, что взаимодействие между двумя странами строится по трем ключевым направлениям: "В первую очередь, это совместные проекты в оборонной промышленности и военной сфере. Расширение совместного производства и технологический обмен способствуют созданию сильной оборонной среды. Во-вторых, энергетическая безопасность. Участие Турции в проектах TANAP и Баку-Тбилиси-Джейхан играет важную роль в экспорте азербайджанских энергоресурсов".

По словам посла, третьим направлением взаимодействия между странами является цифровая трансформация. "Совместные инициативы в области новых технологий и искусственного интеллекта способствуют укреплению позиций обеих стран на международной арене", - подытожил Акгюн.

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