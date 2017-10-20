Посол: Сотрудничество между Нахчываном и Францией еще более расширится

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономном Республики Васиф Талыбов принял чрезвычайного и полномочного посла Франции в Азербайджане Орелию Бушез.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономном Республики, Васиф Талыбов расценил визит столь обширной делегации в Нахчыван как проявление интереса и внимания Франции к автономной республике. Он рассказал о связях в научной, образовательной и торгово-экономических областях между Нахчываном и Францией.

Председатель Верховного Меджлиса довел до сведения гостей,что в 38 учебных заведения автономной республики изучают французский язык, а в Нахчыванском Государственном Университете есть специальность французского языка. В. Талыбов подчеркнул деятельность международной экспедиции Азербайджан-Франция в автономной республике, важность ее исследований и выразил уверенность в продолжении взаимных отношений.

Поблагодарив за радужный прием Орелиа Бушез поделилась впечатлениями от знакомства с Нахчываном.

Затронув тему дружбы между двумя странами посол выразила удовлетворение развитием связей между Францией и Нахчываном и изучением французского языка в автономной республике, а также выразила уверенность в том, что сотрудничество между Нахчываном и Францией еще более расширится.