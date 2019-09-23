Посол: Сотрудничество Китая и Азербайджана стремительно развивается

Китайско-азербайджанские отношения дружбы и сотрудничества сейчас стремительно развиваются в здоровом и стабильном русле.

Как передает Report, об этом в интервью агентству "Синьхуа" заявила посол Китая в Азербайджане Го Минь.

По ее словам, имеются широкие перспективы для двустороннего сотрудничества в совместном развитии "Пояса и пути".

Г.Минь подчеркнула, что Азербайджан всемерно поддерживает инициативу "Пояс и путь" и принимает активное участие в ней. По ее словам, данная инициатива хорошо сочетается с национальной стратегией развития Азербайджана, благодаря чему двустороннее практическое сотрудничество в торгово-экономической, транспортной, энергетической и других сферах постоянно приносит плоды.

"С начала нынешнего года две страны активизируют обмен визитами на высоком уровне, политическое взаимодоверие постоянно углубляется, сотрудничество в торгово-экономической, энергетической, транспортной и гуманитарной сферах дает плодотворные результаты", - добавила Г.Минь.

Она напомнила, что в апреле текущего года президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Китай для участия во втором Форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути" и лидеры двух государств достигли важного консенсуса по дальнейшему развитию двусторонних отношений и делового сотрудничества в различных областях.

Посол КНР сообщила, что в январе-августе 2019 года объем товарооборота между Китаем и Азербайджаном достиг 1,5 млрд. долларов США, что на 104% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Она указал, что в последние годы устойчиво продвигается двустороннее взаимодействие в сферах образования, культуры, здравоохранения, спорта, туризма и так далее, непрерывно углубляются взаимопонимание и дружеские контакты между народами двух стран.

"Китай намерен совместно с Азербайджаном приложить усилия для содействия выведению двусторонних отношений дружбы и сотрудничества на новую ступень на благо обоих государств и их народов", - резюмировала посол.