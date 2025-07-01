Посол: Сотрудничество Азербайджана и Беларуси выходит на уровень стратегического партнерства

Сотрудничество Азербайджана и Беларуси стремительно развивается и выходит на уровень стратегического партнерства.

Сотрудничество Азербайджана и Беларуси стремительно развивается и выходит на уровень стратегического партнерства.

Как передает Report, об этом заявил посол Дмитрий Пиневич на приеме по случаю Дня независимости Беларуси.

"Недавно исполнилось 32 года с момента установления дипломатических отношений между нашими странами. Взаимовыгодное сотрудничество динамично развивается и вышло на уровень стратегического партнерства", - сказал посол, отметив, что сотрудничество основано на многолетней дружбе белорусского и азербайджанского народов, а также на дружественных взаимоотношениях лидеров двух стран.

"Именно президенты задают высочайший уровень качества и интенсивности нашим многочисленным современным проектам", - сказал посол.

Он подчеркнул, что между двумя государствами происходит развитие не только политического и экономического, но и гуманитарного характера.

"Мы формируем двустороннее сотрудничество так, чтобы оно носило равноправный, устойчивый характер и не было подвержено текущей конъюнктуре, чтобы наши потомки жили в атмосфере безопасности, поддержки и братской дружбы", - сказал он.

Посол также подчеркнул, что в Беларуси тепло воспринимают достижения Азербайджана на международной арене.

"Авторитет Азербайджана в регионе и мире находится на высочайшем уровне", - сказал дипломат, особо подчеркнув темпы и масштабы восстановительных работ на освобожденных территориях.