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Посол: Сотни тысяч азербайджанцев вернутся в родные города спустя почти 30 лет

Посол: Сотни тысяч азербайджанцев вернутся в родные города спустя почти 30 лет Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп поздравил с новым годом и Днем солидарности азербайджанцев мира
Внешняя политика
30 декабря 2020 г. 10:40
Посол: Сотни тысяч азербайджанцев вернутся в родные города спустя почти 30 лет
Джеймс Шарп

Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп поздравил азербайджанцев с наступающим новым годом и Днем солидарсности азербайджанцев мира.

Как сообщает Report, посол отметил, что в этом году COVID-19 внес свои коррективы в повседневную жизнь людей - им пришлось носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

"Традиционно друзья и семьи собираются вместе, чтобы встретить новый год. К сожалению, в этом году для многих это будет невозможно, и я хотел бы воспользоваться моментом, чтобы вспомнить тех, кто скончался в течение года из-за этого ужасного вируса. Также от имени мнистерства иностранных дел Великобритании я также хотел бы выразить искренние соболезнования в связи с гибелью людей во время недавних боев в Нагорном Карабахе и вокруг него. Опять же, мыслями мы близкими и семьями всех жертв конфликта в это трудное время".

Посол подчеркнул, что этот год особенно показал всю важность и ценность поддержки друг друга в трудные времена: "Великобритания гордится тем, что поддерживает Азербайджан в борьбе с COVID-19 посредством нашей работы по обучению медицинских работников и помощи им в развитии новых навыков, а также в укреплении служб здравоохранения в сельских районах.

Великобритания также поддержала азербайджанцев, выделив 1 миллион фунтов стерлингов через МККК тем, кто больше всего пострадал в хроде недавних боев в нагорно-карабахском конфликте".

"В то время как COVID-19 привел к беспрецедентной остановке значительной части мировой экономики с серьезными последствиями для всех стран. По мере выздоровления у нас появляется возможность создать более экологически чистую экономику, которая защищает и восстанавливает природу, а также снижает нашу подверженность смертоносным вирусам и климатическим воздействиям. Как стратегический энергетический партнер Азербайджана, Великобритания и наши компании стремятся расширить сотрудничество и поддержать энергетическую диверсификацию Азербайджана в сторону более экологически чистых источников энергии", - заявил Д. Шарп.

Посол отметил, что сотни тысяч азербайджанских вынужденных переселенцев вскоре вернутся в свои родные города и села спустя почти тридцать лет. "Реконструкция этих поселений дает возможность для создания модельных поселений с передовыми технологиями и экологичностью, - заявил Д. Шарп, отметив, что Великобритания расширит поддержку азербайджанским общинам ВПЛ в ближайшие годы.

"Итак, хотя 2020 год был годом проблем, давайте посмотрим на 2021 год как на год возможностей. Возможности сделать наше общество более сильным и здоровым, нашу экономику более экологичной, а окружающую среду - более чистой. Поздравляю всех азербайджанцев с Днем солидарности азербайджанцев мира и хочу пожелать всем в Азербайджане, в том числе и нашему британскому сообществу, здорового и счастливого Нового года".

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