Посол: Соглашение с "шестеркой" стало важным событием для Ирана и мирового сообщества

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Соглашение между Ираном и "шестеркой" стало важным событием как для Ирана, так и для мирового сообщества.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пак Айин на пресс-конференции.

По его словам, более 13 лет мировое сообщество проводило политику санкций и иранофобии, хотя Иран не имел намерения создавать атомную бомбу. М.П.Айин отметил, что достижение соглашения также означает, что с Ираном нельзя говорить языком угроз.

Посол заявил, что у страны было две причины в продолжении переговоров по ядерной программе: "Первая заключалась в том, чтобы защитить нашу ядерную программу. Вторая же причина заключалась в снятии санкций против Ирана, чего мы и добились. В этом соглашении нет победителей и побежденных. Мы не хотели, чтобы кто-то был в проигравших".

По мнению дипломата, соглашение также откроет дорогу для развития отношений со странами региона, а также поспособствует укреплению безопасности.