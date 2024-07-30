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Посол: Соглашение о безвизе между Азербайджаном и Марокко вступит в силу в ближайший месяц

Посол: Соглашение о безвизе между Азербайджаном и Марокко вступит в силу в ближайший месяц В ближайший месяц вступит в силу соглашение подписанное между правительствами Азербайджана и Марокко об освобождении владельцев общегражданских паспортов от визовых требований.
Внешняя политика
30 июля 2024 г. 20:23
Посол: Соглашение о безвизе между Азербайджаном и Марокко вступит в силу в ближайший месяц

В ближайший месяц вступит в силу соглашение между правительствами Азербайджана и Марокко об освобождении владельцев общегражданских паспортов от визовых требований.

Как передает Report, об этом посол Марокко в Азербайджане Адиль Эмбарш заявил на мероприятии по случаю государственного праздника этой страны - годовщины восхождения на трон короля Марокко Мухаммеда VI.

"С 2023 по 2024 год наблюдался рост туристических показателей между нашими странами более чем на 90%. Чтобы поддержать эту тенденцию страны подписали соглашение об освобождении владельцев обычных паспортов от визовых требований. Мне приятно сообщить, что это соглашение вступит в силу примерно через месяц. По этой причине я призываю вас всех спланировать свой следующий отпуск в Марокко", - сказал посол.

Дипломат отметил, что визиты на высоком уровне являются свидетельством динамичного развития отношений между Баку и Рабатом.

"В ноябре прошлого года нашу страну посетил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов. Совместно с министром иностранных дел Марокко Насером Буритой он сопредседательствовал в заседании Азербайджано-марокканской межправительственной комиссии. Другим значимым событием в двусторонних отношениях стал визит спикера Милли Меджлиса шестого созыва Сахибы Гафаровой в Марокко", - отметил дипломат.

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