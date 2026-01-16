Посол: События января 1990г и 1991г сыграли ключевую роль в освободительном движении Азербайджана и Литвы

В Баку в Доме-музее Леопольда и Мстислава Ростроповичей состоялось памятное мероприятие "Память живет, потому что свидетельствует", посвященное трагическим событиям 20 января 1990 года в Азербайджане и 13 января 1991 года в Литве.

Как передает Report, церемония была организована посольством Литвы в Азербайджане совместно с Домом-музеем Ростроповичей.

Основной целью мероприятия являлось увековечение памяти жертв, отдавших свои жизни в борьбе за свободу и независимость, сохранение исторического наследия и выражения международной солидарности.

Исполняющая обязанности директора музея Гюнай Алиева отметила, что события 20 января 1990 года оставили неизгладимый след в памяти азербайджанского народа.

Посол Литвы в Азербайджане Кястутис Вашкелявичюс, в свою очередь, подчеркнул историческое значение событий января 1990 и 1991 годов и их ключевую роль в освободительном движении народов обеих стран.

"Мы выражаем глубокое уважение азербайджанскому народу за то, что он не забывает и помнит про 13 января 1991 года. Мы благодарим народ Азербайджана за память и верность этим дням. Мы убеждены, что единство, сформировавшееся в те трагические ночи, оказалось сильнее времени, сильнее страха и сильнее чувств, которые история порой пытается скрыть", - сказал он.

Посол добавил, что двое литовцев азербайджанского происхождения, получившие ранения в трагических событиях в Литве, были награждены медалями.

На мероприятии были продемонстрированы видео- и фотоматериалы, отражающие хронику трагедий и путь к свободе, пройденный народами Азербайджана и Литвы.

Одной из важных частей программы стала выставка художественных работ учащихся Гимназии искусств при Азербайджанской национальной консерватории, которые подчеркнули важность сохранения памяти о трагедиях для будущих поколений.

Памятный вечер продолжился концертом, где классические произведения местных и зарубежных композиторов в исполнении учащихся Средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля создали особую духовную атмосферу и стали музыкальным выражением уважения к памяти погибших.

Среди почетных гостей мероприятия присутствовали представители науки, искусства и культуры, журналисты и общественные деятели.

В ночь с 19 на 20 января 1990 года по приказу генерального секретаря ЦК Компартии СССР Михаила Горбачева в Баку и несколько районов Азербайджана были введены военные подразделения Министерства обороны, Комитета государственной безопасности и Министерства внутренних дел СССР, учинена расправа над мирным населением, сотни людей были убиты, ранены и пропали без вести. В результате незаконного ввода войск в Баку и районах были убиты 147 человек, 744 получили ранения.

В ночь с 12 на 13 января 1991 года две колонны советской бронетехники направились в центр Вильнюса. Той ночью мирные демонстранты пытались защитить вильнюсский телецентр от захвата его военными и милиционерами. Согласно расследованию прокуратуры Литвы, в результате действий советских войск было убито 15 человек (13 непосредственно в ночь трагедии, ещё двое пережили штурм телебашни, но скончались позже), 900 человек было ранено: