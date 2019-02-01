Посол: Следующий раунд переговоров по новому соглашению Азербайджан-ЕС состоится в Баку в феврале

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Очередной раунд переговоров по новому соглашению между Азербайджаном и ЕС пройдет в Баку в середине февраля.

Об этом Report заявил глава делегации ЕС в Азербайджане, посол Кестутис Янкаускас.

Посол отметил, что основными темами переговоров будут вопросы торговли и политики.

"Предыдущий раунд, как вы знаете, прошел в Брюсселе 21-22 января по тем же темам. Можно считать их успешными"-, сказал он.

Посол подчеркнул, что стороны сейчас обговаривают точную дату проведения очередного раунда переговоров.