Посол: Следующий раунд переговоров по новому соглашению Азербайджан-ЕС состоится в Баку в феврале

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Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Очередной раунд переговоров по новому соглашению между Азербайджаном и ЕС пройдет в Баку в середине февраля.
Об этом Report заявил глава делегации ЕС в Азербайджане, посол Кестутис Янкаускас.
Посол отметил, что основными темами переговоров будут вопросы торговли и политики.
"Предыдущий раунд, как вы знаете, прошел в Брюсселе 21-22 января по тем же темам. Можно считать их успешными"-, сказал он.
Посол подчеркнул, что стороны сейчас обговаривают точную дату проведения очередного раунда переговоров.
Tural AsadiАвтор новости