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    Посол: Следующий раунд переговоров по новому соглашению Азербайджан-ЕС состоится в Баку в феврале

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Очередной раунд переговоров по новому соглашению между Азербайджаном и ЕС пройдет в Баку в середине февраля.

    Об этом Report заявил глава делегации ЕС в Азербайджане, посол Кестутис Янкаускас.

    Посол отметил, что основными темами переговоров будут вопросы торговли и политики.

    "Предыдущий раунд, как вы знаете, прошел в Брюсселе 21-22 января  по тем же темам. Можно считать их успешными"-, сказал он.

    Посол подчеркнул, что стороны сейчас обговаривают точную дату проведения очередного раунда переговоров.

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