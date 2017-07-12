Посол: Сильный Азербайджан означает сильную Турцию

© Report.az

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ "Те, кто пытался совершить переворот в Турции 15 июля прошлого года, просто выполняли приказы одного человека, проживающего в Пенсильвании . Но в тот день народ Турции, вместе со своим президентом, выступили единым целым. Народ Турции показал настоящий урок демократии".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции, посвященной годовщине попытки государственного переворота в Турции, сказал посол этой страны в Азербайджане Эркан Озорал.



Посол добавил, что после попытки госпереворота народ Турции продолжил помогать правительству очистить общество от предателей.

Касаясь экономики, Э. Озорал отметил, что спустя год, экономика Турции не только не ослабла, но и укрепилась:" Кроме того, армия Турции ведет уверенную борьбу против террористов в Сирии. Сегодня армия Турция делает все для безопасности своей страны и Сирии. За прошедший период были обезврежены сотни террористов".

Он добавил, что группировка FETÖ существовала не только в Турции но и в других странах.

"Нельзя полностью заявить об устранении FETÖ. Сейчас опасность этой организации не такая как год назад, но пока не будет полностью искоренена эта организация нельзя будет говорить, что опасность полностью искоренена", - заявил Э.Озорал.

Посол напомнил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев одним из первых позвонил президенту Турции и выразил свою поддержку:"В связи с этим хочу выразить глубокую признательность президенту Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу. Сильный Азербайджан означает сильную Турцию. Мы вместе прилагаем усилия для борьбы с террористом. Но, к сожалению, сегодня ряд стран оказывают поддержку и убежище для террористов. Но эти страны должны знать, что в один день это террористы нанесут удар тем, кто их опекает".

Э. Озорал напомнил, что среди погибших 255 человек во время предотвращения попытки госпереворота был один азербайджанец.

Также посол сообoил, что всего с связи с пособничеством FETÖ в Турции были задержаны 130-140 тыс. человек и около 15 тыс. человек были арестованы.