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Посол Швейцарии: Проведение в Азербайджане СOP29 привлечет внимание мирового сообщества к стране

Посол Швейцарии: Проведение в Азербайджане СOP29 привлечет внимание мирового сообщества к стране Приложу максимум усилий для более тесного развития отношений между Швейцарией и Азербайджаном в различных областях.
Внешняя политика
20 декабря 2023 г. 10:38
Посол Швейцарии: Проведение в Азербайджане СOP29 привлечет внимание мирового сообщества к стране

Приложу максимум усилий для развития сотрудничества между Швейцарией и Азербайджаном в различных областях.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Швейцарии в Азербайджане Томас Штель.

По словам посла, с момента его прибытия в нашу страну, он отмечает проявление большого интереса к Швейцарии.

"Я нацелен на дальнейшее углубление отношений между Швейцарией и Азербайджаном во всех сферах. Будь то на политическом уровне, где Швейцария может внести вклад в поиск и установление прочного мира, в экономических вопросах, где швейцарские компании способны содействовать диверсификации экономики, или в области устойчивого развития. Также не следует забывать о культурной сфере, где проектам из Швейцарии всегда уделяется большое внимание", - отметил дипломат.

Т. Штель также подчеркнул важность наступающего 2024 года для истории современного Азербайджана.

"С нетерпением ожидаю 2024 год. Мы на пороге исторического момента – установления мира между Азербайджаном и Арменией, который окажет глобальное воздействие. Я горжусь тем, что могу стать свидетелем этого исторического события. Также Азербайджан станет станет местом проведения 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP29 - крупнейшей в мире международной конференции в 2024 году, привлекая внимание мирового сообщества к стране", - отметил посол.

Напомним, 24 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Швейцарии в нашей стране Томаса Штеля.

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Версия на английском языке Ambassador of Switzerland: Holding COP29 in Azerbaijan to attract attention of world community to country
Версия на азербайджанском языке İsveçrə səfiri: “COP29-un Azərbaycanda keçirilməsi beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini ölkəyə cəlb edəcək”

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