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    Посол Швейцарии встретился с главой Государственного таможенного комитета Азербайджана

    Был отмечен высокий уровень сотрудничества между таможенными структурами Азербайджана и Швейцарии

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Посол Швейцарии в Азербайджане Филипп Сталдер провел встречу с председателем  Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Айдыном Алиевым.

    Как сообщили Report в посольстве Швейцарии в Азербайджане, визит в ГТК носил ознакомительный характер.

    На встрече были обсуждены перспективы двусторонних отношений, в частности были подчеркнуты хорошие связи между таможенными структурами Азербайджана и Швейцарии.

    В ходе встречи А.Алиев рассказал послу о реформах, которые были проведены в ведомстве.

    Также было проведено обсуждение по поводу тренингов, проводимых для азербайджанских таможенных работников.

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