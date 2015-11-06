Посол Швейцарии встретился с главой Государственного таможенного комитета Азербайджана

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Посол Швейцарии в Азербайджане Филипп Сталдер провел встречу с председателем Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Айдыном Алиевым.

Как сообщили Report в посольстве Швейцарии в Азербайджане, визит в ГТК носил ознакомительный характер.

На встрече были обсуждены перспективы двусторонних отношений, в частности были подчеркнуты хорошие связи между таможенными структурами Азербайджана и Швейцарии.

В ходе встречи А.Алиев рассказал послу о реформах, которые были проведены в ведомстве.

Также было проведено обсуждение по поводу тренингов, проводимых для азербайджанских таможенных работников.