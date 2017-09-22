Посол Швейцарии пообещал оказывать поддержку центру беженцев в Баку

© UNHCR

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Посол Швейцарии в Азербайджане Филип Штальдер посетил женский приют и молодежный центр офиса Управления Верховного комиссара ООН по беженцам (УВКБ) в Баку.

Как сообщили Report в пресс-службе офиса УВКБ в Баку, посол в ходе встречи с руководителем представительства Верховного комиссариата ООН по делам беженцев в Азербайджане Фурио де Анджелисом заявил полную поддержку программам УВКБ по оказанию помощи.

Ф. де Анджелис сообщил, что организация благодаря помощи странам-донорам оказала финансовую, медицинскую, социальную и образовательную помощь нуждающимся беженцам из соседних стран.

Руководитель представительства поблагодарил посла за обещание помочь беженцам и поддерживать центр беженцев в Баку.