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    Посол Швейцарии пообещал оказывать поддержку центру беженцев в Баку

    Филип Штальдер посетил женский приют и молодежный центр офиса УВКБ в Баку© UNHCR

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Посол Швейцарии в Азербайджане Филип Штальдер посетил женский приют и молодежный центр офиса Управления Верховного комиссара ООН по беженцам (УВКБ) в Баку.

    Как сообщили Report в пресс-службе офиса УВКБ в Баку, посол в ходе встречи с руководителем представительства Верховного комиссариата ООН по делам беженцев в Азербайджане Фурио де Анджелисом заявил полную поддержку программам УВКБ по оказанию помощи.

    Ф. де Анджелис сообщил, что организация благодаря помощи странам-донорам оказала финансовую, медицинскую, социальную и образовательную помощь нуждающимся беженцам из соседних стран.

    Руководитель представительства поблагодарил посла за обещание помочь беженцам и поддерживать центр беженцев в Баку.

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