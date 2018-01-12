Посол Швейцарии: Надеемся, что президент Азербайджана примет участие в Давосском форуме

© Report

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Более 20 швейцарских компаний присутствуют и активно работают в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил посол Швейцарии в Азербайджане Филип Штальдер.

"В прошлом году мы отметили 25-летие дипотношений. Они находятся на высоком уровне. У нас сложились тесные отношения также в рамках международных финансовых институтов", - заявил посол.

Посольство работает над дальнейшим расширением сотрудничества Азербайджана и Швейцарии, добавил он.

Ф.Штальдер отметил, что товарооборот между странами составляет порядка 200 миллионов долларов. По словам дипломата, этот показатель в 2017 году относительно снизился, но он выразил надежду на его дальнейший рост.

Посол Швейцарии выразил надежду на участие президента Азербайджана на ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в этом году состоится 23-26 января.

"У нас большие надежды на присутствие глав государств в работе Давосского Форума, включая президента Азербайджана Ильхама Алиева. И в прошлые годы главы государств встречались в Давосе и я думаю, что они там снова встретятся", - отметил Ф.Штальдер.

Посол заявил, что на лето запланированы визиты ряда официальных лиц Швейцарии в Азербайджан.