Посол: ​Швеция является решительным сторонником содержательного соглашения между ЕС и Азербайджаном

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ "Реализация проекта Южный газовый коридор действительно важна для диверсификации экспорта и экспортных маршрутов Азербайджана". Как сообщает Report, об этом заявила посол Швеции в Азербайджане Ингрид Терсман на встрече с делегацией Caspian Energy во главе с президентом Caspian Energy International Media Group Наталией Алиевой.

Как отметила в ходе встречи посол, реализация этого проекта также важна и для Европейского Союза, как возможность для диверсификации импорта нефтегазовых ресурсов. "Это одна из причин, по которой ЕБРР и другие финансовые организации поддерживают проект строительства трубопроводов. Считаю это важным для всех нас, а также для стратегического энергетического партнерства между ЕС и Азербайджаном", - подчеркнула посол. "Это также может стать возможностью и для шведских компаний, занимающихся строительством, поставкой энергоресурсов, проектированием, предоставлением услуг, поскольку у нас действительно хороший опыт и наши компании способны решать сложные проблемы", - продолжила она.

В ходе встречи посол подчеркнула: "Азербайджан является страной, обладающей огромным богатством, когда речь идет об энергоресурсах или экспорте нефти, но, конечно, падение цен на нефть стало настоящим вызовом для страны и ее экономики. Но, это можно считать не только вызовом, но и возможностью, что стало одной из главных причин для начала экономических реформ в Азербайджане".

Она выразила надежду, что процесс проведения реформ будет продолжаться и впредь, не только для обеспечения экономического роста страны, но и для превращения Азербайджана в привлекательную для инвесторов страну, поскольку инвесторы рассчитывают на предсказуемость, прозрачность и равные условия на рынке. "Если реформы позволят обеспечить такие условия на рынке, то это, несомненно, повысит интерес инвесторов и поможет диверсифицировать экономику Азербайджана. Также это повысит интерес шведских компаний, который уже есть", - отметила она.

Что касается создания новой правовой базы более тесного сотрудничества между Азербайджаном и ЕС, отметила Терсман, Швеция полностью поддерживает этот процесс. "Мы с нетерпением ждем начала переговоров по этому вопросу между ЕС и Азербайджаном, и мы как шведская сторона надеемся, что данное соглашение будет достигнуто, будет существенным и широким, а также охватит ряд направлений, касающихся экономического сотрудничества и возможностей, и оно будет направлено на наши общие ценности. Во время мартовского визита министра иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем в Азербайджан, она ясно дала понять, что Швеция является решительным сторонником хорошего и содержательного соглашения между ЕС и Азербайджаном", - заключила Терсман.