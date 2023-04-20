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Посол Швеции: Надеемся на прогресс по новому соглашению между ЕС и Азербайджаном

Посол Швеции: Надеемся на прогресс по новому соглашению между ЕС и Азербайджаном Швеция надеется увидеть прогресс в переговорах по новому рамочному соглашению между Европейским Союзом и Азербайджаном.
Внешняя политика
20 апреля 2023 г. 16:01
Посол Швеции: Надеемся на прогресс по новому соглашению между ЕС и Азербайджаном

Швеция надеется на прогресс в переговорах по новому соглашению между Европейским Союзом и Азербайджаном.

Об этом в интервью Report заявил посол Швеции в нашей стране Тобиас Лоренцсон.

Посол отметил, что в апреле диппредставительством был организован семинар по отношениям ЕС и Азербайджана в Университете ADA с участием заместителя министра иностранных дел Махмуда Мамедгулиева, послов Швеции и ЕС в странах Восточного партнерства, а также шведских и азербайджанских аналитических центров.

Т.Лоренцсон добавил, что Швеция продолжит поддерживать активность ЕС, направленную на содействие устойчивому миру в регионе.

Кроме того, посол подчеркнул, что внимание Швеции к зеленому переходу имеет особое значение для Азербайджана в свете подписанного в прошлом году Меморандума о взаимопонимании между ЕС и Азербайджаном в области энергетики, включая зеленую.

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке İsveç səfiri: “Aİ və Azərbaycan arasında yeni çərçivə sazişi üzrə danışıqlarda irəliləyişə ümid edirik”
Версия на английском языке Envoy: Sweden hopes for progress on new EU-Azerbaijan agreement

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