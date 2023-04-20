Посол Швеции: Надеемся на прогресс по новому соглашению между ЕС и Азербайджаном

Швеция надеется увидеть прогресс в переговорах по новому рамочному соглашению между Европейским Союзом и Азербайджаном.

Швеция надеется на прогресс в переговорах по новому соглашению между Европейским Союзом и Азербайджаном.

Об этом в интервью Report заявил посол Швеции в нашей стране Тобиас Лоренцсон.

Посол отметил, что в апреле диппредставительством был организован семинар по отношениям ЕС и Азербайджана в Университете ADA с участием заместителя министра иностранных дел Махмуда Мамедгулиева, послов Швеции и ЕС в странах Восточного партнерства, а также шведских и азербайджанских аналитических центров.

Т.Лоренцсон добавил, что Швеция продолжит поддерживать активность ЕС, направленную на содействие устойчивому миру в регионе.

Кроме того, посол подчеркнул, что внимание Швеции к зеленому переходу имеет особое значение для Азербайджана в свете подписанного в прошлом году Меморандума о взаимопонимании между ЕС и Азербайджаном в области энергетики, включая зеленую.

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.