Посол: Шушинская декларация способствовала углублению отношений Азербайджана и Турции

Шушинская декларация способствовала углублению турецко-азербайджанских отношений.

Шушинская декларация способствовала углублению турецко-азербайджанских отношений.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы.

Посол почтил память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, посетив Аллею почетного захоронения в Баку.

Джахит Багчы в беседе с журналистами отметил выдающуюся роль общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии двухсторонних отношений.

Декларация о союзнических отношениях была подписана президентами Азербайджана и Турции 15 июня 2021 года в городе Шуша.