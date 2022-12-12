Посол: Шушинская декларация способствовала углублению отношений Азербайджана и Турции

Шушинская декларация способствовала углублению турецко-азербайджанских отношений.
Как сообщает Report, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы.
Посол почтил память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, посетив Аллею почетного захоронения в Баку.
Джахит Багчы в беседе с журналистами отметил выдающуюся роль общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии двухсторонних отношений.
Декларация о союзнических отношениях была подписана президентами Азербайджана и Турции 15 июня 2021 года в городе Шуша.