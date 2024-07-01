Посол: Сербские компании заинтересованы в восстановлении Карабаха и имеют потенциал для этого

В последние годы двусторонние отношения между Азербайджаном и Сербией значительно улучшились и достигли нового уровня партнерства. Эти страны активно работают над укреплением экономических и политических связей, что способствует взаимовыгодному сотрудниче

В последние годы двусторонние отношения между Азербайджаном и Сербией значительно улучшились и достигли нового уровня партнерства. Две страны активно работают над укреплением экономических и политических связей, что способствует взаимовыгодному сотрудничеству.

Белград и Баку поддерживают суверенитет, территориальную целостность друг друга, принимают во внимание инициативы, выдвинутые обеими странами в рамках международных организаций. Обе страны также задействованы в совместных проектах в области возобновляемых источников энергии.

Сербия заинтересована в обеспечении своей энергетической безопасности и диверсификации источников поставок энергоносителей, а Азербайджан, в свою очередь, обладая значительными запасами нефти и газа, является ключевым игроком на мировом энергетическом рынке.

В интервью Report, посол Сербии в Азербайджане Драган Владиславлевич рассказал о перспективах дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

- Как вы оцениваете нынешний уровень двусторонних отношений между Азербайджаном и Сербией?

- Азербайджано-сербские отношения, которые в 2013 году вышли на уровень стратегического партнерства, характеризуются стабильными, дружественными связями, основанными на взаимном уважении, понимании и поддержке, имеющими тенденцию к постоянному развитию.

Эти связи наиболее заметны на политическом уровне, поскольку наши страны придерживаются одних и тех же внешнеполитических принципов.

Будучи небольшими по территории странами, Сербия и Азербайджан проводят независимую внешнюю политику, в основе которой лежат жизненно важные национальные интересы, такие как сохранение территориальной целостности и суверенитета, а также реализация всех имеющихся потенциалов.

Здесь я должен подчеркнуть важность поддержки Азербайджаном суверенитета и территориальной целостности Сербии, а также его твердую позицию непризнания так называемого государства Косово. Бескомпромиссная борьба за сохранение нашего суверенитета и территориальной целостности в Косово и Метохии, а также за безопасность сербов, проживающих в регионе, остается нашим важнейшим национальным интересом, приоритетом номер один нашей внешней политики и в то же время одним из серьезнейших вызовов.

Как и Азербайджан, Сербия дорожит принципами международного права, закрепленными не только в Уставе ООН, но и в учредительных документах Движения неприсоединения, которое основанное на принципах мирного сосуществования, суверенного равенства наций и урегулирования конфликтов невоенными методами. На практике такие принципы во внешней политике означают поддержание хороших отношений как с Востоком, так и с Западом. Говоря конкретнее речь идет о поддержание хороших отношений с ЕС и, в случае Сербии, стремлении к ее полноправному членству, хороших отношений с США как одной из самых влиятельных мировых держав, а также поддержание партнерских отношений с Китайской Народной Республикой. Мы также занимаем схожие позиции по отношению к России и Украине, которых мы считаем дружественными странами и народами.

Наряду с этим наши страны придерживаются военного нейтралитета и воздерживаются от вступления в какие-либо международные военные организации или альянсы.

Кроме того, и Сербия, и Азербайджан сохраняют приверженность развитию регионального взаимодействия и добрососедских отношений, а также сохранению мира и сотрудничества в качестве основы для построения взаимоотношений. Помимо тесных политических связей, наше сотрудничество развивается и во многих других сферах, таких как оборона, энергетика, социальные вопросы и культура.

- Что вы думаете об углублении сотрудничества между Азербайджаном и Сербией в области экономики и инвестиций? В каких областях, на ваш взгляд, нашим странам следует продолжать расширять сотрудничество?

- Хотя наши крепкие политические связи создают прочную основу для развитого и плодотворного экономического сотрудничества, тем не менее, мы не можем быть полностью удовлетворены, поэтому обе стороны стремятся начать сотрудничество в различных областях экономики или развивать имеющиеся связи.

Уверен, что предстоящее заседание нашей совместной Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое состоится в июле в Баку, будет ориентировано на результат и приблизит нас к намеченной цели.

На нем будут рассмотрены наиболее перспективные направления сотрудничества - энергетика, транспорт, строительство, торговля и оборона. Одним из приоритетов, безусловно, станет введение в действие прямого авиарейса между нашими столицами, поскольку это придаст столь необходимый импульс всем остальным направлениям взаимодействия.

Что касается инвестиций, то их практически нет. Азербайджан, со своей стороны, предложил инвестиционные возможности в рамках потенциала Алятской свободной экономической зоны и проектов на освобожденных территориях, а сербская сторона предлагает возможность инвестирования в различные сферы нашей экономики, в первую очередь в сельское хозяйство, строительство, современные технологии и, конечно же, оборонную промышленность. В этой связи я хотел бы напомнить, что азербайджанская строительная компания "AzVirt" участвует в проектах по созданию дорожной инфраструктуры в Сербии, финансируемых нашим правительством, на общую сумму до одного миллиарда долларов США.

С другой стороны, сербские компании имеют большой интерес и необходимый потенциал, чтобы участвовать в реконструкции и возрождении освобожденных азербайджанских земель. Наше посольство и многие официальные лица Сербии, включая президента Александра Вучича, информировали об этом азербайджанскую сторону. Это касается не только строительных компаний, но и занимающихся сельским хозяйством и умными технологиями.

Однако, боюсь, нам не хватает четкой информации о планируемых проектах и процессе их реализации, поэтому ни одна сербская компания пока не имеет возможности выйти на азербайджанский рынок. Тем не менее, посольство Сербии поддерживает контакты с компетентными азербайджанскими учреждениями, чтобы обеспечить возможность вовлечения сербских компаний в этот процесс.

Еще один важный аспект сотрудничества связан с проведением нашими странами различных международных мероприятий. Азербайджан зарекомендовал себя как выдающийся организатор, что не только превращает страну в важного игрока международного сообщества, но и дает мощный импульс ее внутреннему развитию. Наиболее показательным примером, безусловно, является предстоящая конференция COP29, которая является очевидным катализатором изменений как в азербайджанской столице, так и в ее обществе. На этом глобальном мероприятии соберутся главы государств и правительств со всего мира, в том числе и президент Сербии Вучич.

Сербия также готовится к проведению всемирной выставки EXPO 2027 и с этой целью инициировала новый инвестиционный цикл, так называемый "Прыжок в будущее", сосредоточенный на ключевых сегментах общего развития страны, включая планы по повышению уровня жизни, ускорению модернизации информационных технологий, искусственного интеллекта и биотехнологий, улучшению транспортной, образовательной и медицинской инфраструктуры, ускорению индустриализации и комплексного развития страны на местном и региональном уровне. Этот амбициозный план открывает возможности для привлечения зарубежных партнеров, особенно из дружественных стран, таких как Азербайджан.

- Азербайджан и Сербия подписали соглашение о двустороннем сотрудничестве в области обороны. Не могли бы вы рассказать о сотрудничестве? Планируется ли обмен технологиями и видами вооружений между двумя сторонами? Какие перспективы открываются для дальнейшего сближения оборонных ведомств в связи с подписанным соглашением?

- Как уже говорилось, Республика Сербия остается приверженной политике военного нейтралитета, не стремясь стать частью какой-либо международной военной организации или альянса.

Однако она также с болью осознает наличие конфликтов и вызовы безопасности на глобальном уровне, а значит необходимость в сильной, хорошо обученной армии, прежде всего в качестве способа сдерживания любых недоброжелателей. Уверен, что Азербайджан, как никто другой, может понять эту позицию. Именно поэтому обе наши страны продолжают инвестировать в свою оборонную промышленность и расширять сотрудничество в этой сфере.

Несмотря на то, что это направление сотрудничества активно развивается уже много лет, именно встречи между нашими лидерами привлекли внимание к преимуществам расширения партнерства в оборонной сфере, особенно в свете общей потребности в снабжении и модернизации наших вооруженных сил. Наши страны договорились об активизации торговли в области оборонной промышленности, инвестировании в совместное производство, а также о представленности на рынках третьих стран, обмена технологиями и других аспектах военно-технического сотрудничества.

- С открытием интерконнектора Сербия-Болгария Белград получил возможность диверсифицировать источники поставок газа. Как это будет способствовать энергетической безопасности Сербии? Какова доля каспийского газа на энергетическом рынке Сербии? Какие сферы экономики он охватывает, только домохозяйства или коммерческий сектор тоже?

- Действующее соглашение о покупке газа между SOCAR и Srbijagas предусматривает импорт в Сербию 400 млн кубометров азербайджанского газа в год с возможностью увеличения этого объема в будущем до 1 млрд в год, что составляет одну треть от общего потребления Сербии. В нынешних условиях, как мудро выразился президент Алиев, азербайджанские энергоресурсы представляют собой более чем ценное средство диверсификации энергопоставок.

Однако наша нынешняя правовая база в этой области предусматривает и другие формы энергетического партнерства, такие как изучение перспектив сотрудничества в области СПГ, участие SOCAR в строительстве газовой электростанции в Сербии, а также возможность азербайджанских инвестиций в строительство новой инфраструктуры газохранилища в Сербии.

Кроме того, наша страна рассматривает возможность совместного сотрудничества в рамках проекта так называемого "зеленого коридора", который Азербайджан инициировал с Грузией, Румынией и Венгрией.

- Как бы вы оценили культурные и образовательные связи между странами?

- Культура и образование - это те области, в которых можно заметить сходство между сербским и азербайджанским обществами и их культурно-историческим прошлым. Прежде всего, оба наших общества и страны воспитывают традиционные семейные ценности, а также толерантность, мультикультурализм и мирного сосуществования всех национальных, религиозных и других сообществ, проживающих в наших странах. На этой базе легко развивать культурные и образовательные связи.

Помимо многочисленных культурных мероприятий, направленных на сближение наших народов и представление нашего культурно-исторического наследия, одним из важнейших шагов на пути их расширения и объединения людей, безусловно, является установление побратимских отношений между азербайджанским городом Шуша и сербским Нови-Пазаром. Планируется, что аналогичные связи будут установлены еще с двумя сербскими городами.

Кроме того, мы ожидаем дальнейшего расширения этих связей с формированием нашего нового правительства и назначением нового министра культуры, который одновременно является сопредседателем нашей межправительственной комиссии.

Что касается нашего сотрудничества в области образования, то я могу с гордостью отметить два наших языковых центра - Центр сербского языка и культуры, функционирующий при Азербайджанском университете языков, и Центр азербайджанского языка при филологическом факультете Белградского университета.

Кроме того, ежегодно в рамках стипендиальной программы "Мир в Сербии" Сербия выделяет несколько стипендий для азербайджанских студентов, желающих пройти обучение в магистратуре или аспирантуре в нашей стране.