Посол: Сербия рассчитывает провести в Белграде первое заседание Совета стратегического партнерства с Азербайджаном

Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева для участия в первом заседании Совета стратегического партнерства в Белграде станет долгожданным событием для Сербии.

Сербия рассчитывает на проведение с Азербайджаном первого заседания Совета стратегического партнерства в Белграде.

Об этом в интервью Report заявил посол Сербии в Азербайджане Драган Владиславлевич.

По его словам, Белград также планирует новый раунд политических межмидовских консультаций в Баку и визит представителя Народной скупщины (парламент) Сербии в Баку.

"В сентябре планируется новый раунд политических консультаций в Баку, а также визит председателя Народной Скупщины Республики Сербия. Мы также работаем над датой проведения 9-го заседания совместной межправительственной комиссии в Белграде. Однако, самым важным событием станет долгожданный официальный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Сербию и проведение первого заседания Совета стратегического партнерства", - сказал посол.

Д.Владиславлевич также подчеркнул, что Сербия заинтересована в расширении энергетического сотрудничества с Азербайджаном.

В частности, он отметил о планах Сербии импортировать около 400 млн кубометров азербайджанского газа с возможностью увеличения поставок до 600 млн куб. м к 2027 году.

Посол также подчеркнул, что Баку и Белград обсуждают поставку дополнительных объемов газа для нужд будущей газовой электростанции в городе Ниш.

"Обе стороны уже согласовали соответствующее межправительственное соглашение и ожидают подходящего момента для его подписания. Это будет крупнейшая газовая электростанция в Сербии, и, соответственно, проект имеет стратегическое значение для нашей энергетической безопасности и зелёного перехода", - сказал посол, отметив, что Сербия рассчитывает на активное участие азербайджанской государственной нефтегазовой компании (SOCAR) в этом проекте.

Дипломат также заявил о планах по строительству нового интерконнектора между Сербией и Северной Македонии для получения азербайджанского газа.

"Наши государственные энергетические компании недавно подписали меморандум о взаимопонимании, который создает правовую основу для строительства между двумя странами нового газопровода протяженностью около 70 км. <…>. Сейчас идет подготовка технической документации, и, если все пойдет по плану, завершение проекта ожидается в 2027 году", - сказал он, подчеркнув особую важность этого проекта для укрепления энергетической безопасности Сербии.

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.