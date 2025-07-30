Посол Сербии: Запуск прямых рейсов между Баку и Белградом придаст реальный импульс увеличению турпотока

Сербия рассчитывает на подписание с Азербайджаном межправительственного Меморандума о сотрудничестве в сфере культуры на 2025-2029 годы.

Сербия рассчитывает на подписание с Азербайджаном межправительственного меморандума о сотрудничестве в сфере культуры на 2025-2029 годы.

Об этом в интервью Report заявил посол Сербии в Азербайджане Драган Владисавлевич.

По его словам, Белград намерен углубить связи между Этнографическим музеем в Белграде и Национальным музеем ковра в Баку, а также другими культурными учреждениями, такими как библиотеки, театры, телерадиокомпании.

"Очень важно продолжать сотрудничество в области литературных переводов, ведь это является мощным инструментом, объединяющим народы и открывающий новые горизонты", - сказал посол.

Д.Владисавлевич также подчеркнул, что в Белграде выражают удовлетворение интересом азербайджанских студентов к изучению сербского языка, а также его преподавания в Азербайджанском университете языков (ADU).

Дипломат отметил, что в Сербии также есть студенты, которые хотят получить образование в Азербайджане.

"В этом году несколько кандидатов из Сербии подали заявки на участие в программе международных грантов Гейдара Алиева, и мы надеемся, что они смогут получить высшее образование в Азербайджане", - сказал он.

Посол также прокомментировал сотрудничество Белграда и Баку в сфере туризма. По его мнению, текущая динамика турпотока между двумя странами пока не соответствует ожиданиям, это связано с отсутствием прямого авиасообщения между столицами.

"Безвизовый режим уже способствует поездкам, однако запуск прямого рейса между Баку и Белградом мог бы придать реальный импульс. Также необходимо организовывать ознакомительные туры, поскольку наши народы пока мало знакомы с культурой, историей и природой друг друга", - сказал дипломат.

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.