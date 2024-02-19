Посол Сенегала побывает в Карабахе

Посол Сенегала в Азербайджане Шейх Гейен заявил о намерении посетить Карабах и Восточный Зангезур.
Об этом он сказал в интервью анкарскому бюро Report.
“Меня пригласили посетить Карабах и Восточный Зангезур, однако я не смог воспользоваться приглашением, так как на тот момент не представил свои верительные грамоты президенту Азербайджана. Визит в Карабах и Восточный Зангезур входит в мои основные планы. Сенегал поддерживает политику Азербайджана в карабахском вопросе. Господин Ильхам Алиев подарил мне красивую книгу о Карабахе, которая очень ценна для меня”.
С полным текстом интервью Шейха Гейена можно ознакомиться по ссылке.