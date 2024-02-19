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Посол Сенегала побывает в Карабахе

Посол Сенегала побывает в Карабахе Посол Сенегала в Азербайджане Шейх Гейен заявил о намерении посетить Карабах и Восточный Зангезур.
Внешняя политика
19 февраля 2024 г. 18:10
Посол Сенегала побывает в Карабахе

Посол Сенегала в Азербайджане Шейх Гейен заявил о намерении посетить Карабах и Восточный Зангезур.

Об этом он сказал в интервью анкарскому бюро Report.

“Меня пригласили посетить Карабах и Восточный Зангезур, однако я не смог воспользоваться приглашением, так как на тот момент не представил свои верительные грамоты президенту Азербайджана. Визит в Карабах и Восточный Зангезур входит в мои основные планы. Сенегал поддерживает политику Азербайджана в карабахском вопросе. Господин Ильхам Алиев подарил мне красивую книгу о Карабахе, которая очень ценна для меня”.

С полным текстом интервью Шейха Гейена можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на английском языке Ambassador of Senegal to visit Karabakh
Версия на азербайджанском языке Seneqal səfiri Qarabağa səfər edəcək

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