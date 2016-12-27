Посол: Сегодня Азербайджан и Казахстан являются узнаваемыми, ответственными членами мирового сообщества

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ "Большинство задач, поставленных перед собой, мы за этот год выполнили".

Как сообщает Report, об этом заявил посол Казахстана в Азербайджане Бейбит Исабаев на встрече с членами неформальной группы дружбы Азербайджан-Казахстан.

Подводя итоги уходящего года, посол сказал, что за 2016 год в Азербайджане были проведены различные мероприятия, посвященные культуре Казахстана, 550-летию Казахского ханства, выставки художников и концерты исполнителей из Казахстана. Б.Исабаев напомнил и о политических визитах, совершенных между двумя государствами: "Год был насыщенным и успешным. Казахстан и Азербайджан - это две в постсоветском пространстве страны, которые смогли восстановить ту динамику развития, которая была до распада СССР. Несмотря на финансовый кризис, две страны умудряются с наименьшими потерями выйти из этого испытания времени".

Посол подчеркнул, что сегодня Азербайджан и Казахстан являются узнаваемыми, ответственными членами мирового сообщества. Он также выразил удовлетворение тем, что мировое сообщество "поддерживает многие наши инициативы". В своей речи посол пожелал, чтобы успешное развитие двух стран продолжалось и в следующем году.

В конце посол вручил государственные награды Казахстана руководителям ряда азербайджанских диаспорских организаций, действующих в Казахстане. Б.Исабаев также вручил членам неформальной группы дружбы почетные грамоты посла Казахстана за активное участие в укреплении азербайджано-казахстанских отношений. Среди награжденных и информагентство "Report".