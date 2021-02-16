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Посол: Сделаю все возможное, чтобы вывести связи между Индонезией и Азербайджаном на новый уровень

Посол: Сделаю все возможное, чтобы вывести связи между Индонезией и Азербайджаном на новый уровень "Ваше превосходительство Президент Ильхам Алиев. Для меня большая честь вручить Вам верительные грамоты в связи с моим назначением чрезвычайным и полномочным послом Республики Индонезия в Азербайджанской Республике и письмо об отзыве моего предшественника
Внешняя политика
16 февраля 2021 г. 15:52
Посол: Сделаю все возможное, чтобы вывести связи между Индонезией и Азербайджаном на новый уровень
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"Ваше превосходительство Президент Ильхам Алиев. Для меня большая честь вручить Вам верительные грамоты в связи с моим назначением чрезвычайным и полномочным послом Республики Индонезия в Азербайджанской Республике и письмо об отзыве моего предшественника".

Как сообщает Report, об этом новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Республики Индонезия в нашей стране Хильди Хамид сказал на приеме у президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

"Позвольте мне также передать Вам искренние приветствия Президента Джоко Видодо от имени правительства и народа Индонезии. Президент Джоко Видодо намерен развивать более прочное сотрудничество и двусторонние связи между Индонезией и Азербайджаном, в частности, в экономической сфере. Благодарю", - сказал Х.Хамид.

"Ваше превосходительство, выражаю Вам признательность за внимание, оказанное связям с Индонезией. Ваше превосходительство господин Президент, для меня большая честь быть назначенным послом Индонезии в Азербайджане, я полностью осознаю ответственность своей должности. Находясь на посту посла, я буду прилагать усилия для углубления дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, улучшения взаимопонимания и дружбы между правительствами и народами обеих стран. Я сделаю все возможное, чтобы вывести связи между Индонезией и Азербайджаном на новый уровень, чтобы сотрудничество между нашими странами продолжалось при полной поддержке Вашего превосходительства и Вашего правительства. Желаю Азербайджанской Республике развития, а народу Азербайджана - процветания", - сказал посол.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: "İndoneziya Azərbaycanla əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi arzusundadır"

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