Посол: Самое главное сейчас - подписать мирный договор с Арменией

Самое главное сейчас – это подписать мирный договор с Арменией, начать демаркацию границ и приступить к остальным процессам "как добрые соседи".

Самое главное сейчас – это подписать мирный договор с Арменией, начать демаркацию границ и приступить к остальным процессам "как добрые соседи".

Как передает Report, об этом в интервью BNR Радио заявил посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов.

"Мы признаем суверенитет и территориальную целостность Армении и хотим, чтобы они имели такое же отношение и к нам", - добавил он.

Посол подчеркнул, что со стороны Азербайджана нет никаких препятствий для проживания карабахских армян в многонациональной стране. Он также рассказал про планы по реинтеграции местных армян в азербайджанское общество.

"Если они [выехавшие армяне] хотят вернуться в Карабах, дверь открыта", - заявил Гусейнов.

Посол напомнил, что Азербайджан также приглашал в Карабах миссию ООН для оценки ситуации на месте: "1 октября они посетили регион и в своем отчете отметили, что никакого ущерба гражданской инфраструктуре не было нанесено".