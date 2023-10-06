О нас

Посол: Самое главное сейчас - подписать мирный договор с Арменией

Посол: Самое главное сейчас - подписать мирный договор с Арменией Самое главное сейчас – это подписать мирный договор с Арменией, начать демаркацию границ и приступить к остальным процессам "как добрые соседи".
Внешняя политика
6 октября 2023 г. 17:42
Посол: Самое главное сейчас - подписать мирный договор с Арменией

Самое главное сейчас – это подписать мирный договор с Арменией, начать демаркацию границ и приступить к остальным процессам "как добрые соседи".

Как передает Report, об этом в интервью BNR Радио заявил посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов.

"Мы признаем суверенитет и территориальную целостность Армении и хотим, чтобы они имели такое же отношение и к нам", - добавил он.

Посол подчеркнул, что со стороны Азербайджана нет никаких препятствий для проживания карабахских армян в многонациональной стране. Он также рассказал про планы по реинтеграции местных армян в азербайджанское общество.

"Если они [выехавшие армяне] хотят вернуться в Карабах, дверь открыта", - заявил Гусейнов.

Посол напомнил, что Азербайджан также приглашал в Карабах миссию ООН для оценки ситуации на месте: "1 октября они посетили регион и в своем отчете отметили, что никакого ущерба гражданской инфраструктуре не было нанесено".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Səfir: “Ermənistanla sülh sazişi imzalamaq ən vacib məsələdir”
Версия на английском языке Envoy: Most important thing now is to sign peace treaty with Armenia

Экслюзивные новости

Посол: Самое главное сейчас - подписать мирный договор с Арменией
Посол: Самое главное сейчас - подписать мирный договор с Арменией
6 октября 2023 г. 17:42
Моисей Беккер: Военное сотрудничество Азербайджана и Израиля важно для региональной безопасности
Моисей Беккер: Военное сотрудничество Азербайджана и Израиля важно для региональной безопасности
6 октября 2023 г. 17:07
Политолог: Миссия ООН в Карабахе подтвердила приверженность Азербайджана процессу реинтеграции
Политолог: Миссия ООН в Карабахе подтвердила приверженность Азербайджана процессу реинтеграции
6 октября 2023 г. 11:47
Эксперт: Заявление миссии ООН продемонстрировало, что нет давления на армян в Карабахе
Эксперт: Заявление миссии ООН продемонстрировало, что нет давления на армян в Карабахе
4 октября 2023 г. 13:46
Мэр Ирпеня: Мы видим большую поддержку со стороны Азербайджана
Мэр Ирпеня: Мы видим большую поддержку со стороны Азербайджана
4 октября 2023 г. 11:27
Реза Вазири: Добыча золота в Нахчыване пока не представляется экономически целесообразной
Реза Вазири: Добыча золота в Нахчыване пока не представляется экономически целесообразной
3 октября 2023 г. 14:46
Британская компания ждет разрешения на эксплуатацию месторождений “Демирли” и “Гызылбулаг”
Британская компания ждет разрешения на эксплуатацию месторождений “Демирли” и “Гызылбулаг”
2 октября 2023 г. 18:00
Эксперт: Европа принимает новую реальность в Карабахе
Эксперт: Европа принимает новую реальность в Карабахе
27 сентября 2023 г. 15:04
Спецпредставитель Зеленского: Мы приветствуем шаги азербайджанской армии
Спецпредставитель Зеленского: Мы приветствуем шаги азербайджанской армии
27 сентября 2023 г. 11:56
Народ Азербайджана чтит память шехидов, отдавших жизни за независимость Родины
ФотоНарод Азербайджана чтит память шехидов, отдавших жизни за независимость Родины
27 сентября 2023 г. 11:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi