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Посол: С нетерпением жду возможности работать над укреплением американо-азербайджанских отношений

Посол: С нетерпением жду возможности работать над укреплением американо-азербайджанских отношений С нетерпением жду возможности работать над укреплением связей и сотрудничества между Соединенными Штатами Америки и Азербайджаном на протяжении своей деятельности в Азербайджанской Республике.
Внешняя политика
15 декабря 2023 г. 20:36
Посол: С нетерпением жду возможности работать над укреплением американо-азербайджанских отношений

С нетерпением жду возможности работать над укреплением связей и сотрудничества между Соединенными Штатами Америки и Азербайджаном на протяжении своей деятельности в Азербайджанской Республике.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в социальной сети "X" написал новый посол США в Азербайджане Марк Либби.

"Сегодня мне выпала большая честь вручить копии своих верительных грамот министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову", - написал дипломат.

Отметим, что 15 декабря Дж.Байрамов принял новоназначенного посла США в Азербайджане Марка Либби.

В ходе встречи посол Марк Либби вручил министру Джейхуну Байрамову копии верительных грамот.

На встрече были обсуждены повестка дня двустороннего и многостороннего сотрудничества между двумя странами, текущая ситуация в регионе, а также перспективы процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

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Версия на английском языке Ambassador: I look forward to strengthening ties and cooperation between US and Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Səfir: "ABŞ-Azərbaycan əlaqələrini gücləndirmək üçün çalışmağı səbirsizliklə gözləyirəm"

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