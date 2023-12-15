Посол: С нетерпением жду возможности работать над укреплением американо-азербайджанских отношений

С нетерпением жду возможности работать над укреплением связей и сотрудничества между Соединенными Штатами Америки и Азербайджаном на протяжении своей деятельности в Азербайджанской Республике.

С нетерпением жду возможности работать над укреплением связей и сотрудничества между Соединенными Штатами Америки и Азербайджаном на протяжении своей деятельности в Азербайджанской Республике.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в социальной сети "X" написал новый посол США в Азербайджане Марк Либби.

"Сегодня мне выпала большая честь вручить копии своих верительных грамот министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову", - написал дипломат.

Отметим, что 15 декабря Дж.Байрамов принял новоназначенного посла США в Азербайджане Марка Либби.

В ходе встречи посол Марк Либби вручил министру Джейхуну Байрамову копии верительных грамот.

На встрече были обсуждены повестка дня двустороннего и многостороннего сотрудничества между двумя странами, текущая ситуация в регионе, а также перспективы процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.