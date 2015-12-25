Посол: Русский язык имеет особую историю в Азербайджане

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ "Русский язык имеет особую историю в Азербайджане".

Как сообщает Report, об этом заявил посол России в Азербайджане Владимир Дорохин на ежегодной встрече с учителями русского языка в Азербайджане.

"Мы в России высоко ценим то, что делают сегодня учителя и преподаватели русского языка в Азербайджане. В течение 200 лет он был окном в другой мир, и благодаря мудрости властей это окошко не только не закрылось, а используется для развития наших связей", - заявил В.Дорохин.

По его словам, в Азербайджане в школах на русском языке образование получают около 100 тысяч школьников и 17 тысяч студентов в вузах.

В свою очередь ректор Бакинского славянского университета (БСУ) Асиф Гаджиев отметил, что русский язык это не просто язык общения, но и способ передачи культурных ценностей.