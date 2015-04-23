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    Посол: Румыния заинтересована в расширении и укреплении отношений Азербайджана с НАТО

    Даниэль Кристиан Чобану совершил визит в Нахчыван

    Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Посол Румынии в Азербайджане Даниэль Кристиан Чобану совершил визит в Нахчыванскую Автономную Республику.

    Как сообщили Report в посольстве Румынии в Азербайджане, в ходе визита посол встретился с главой Верховного Совета НАР Васифом Талыбовым.

    На встрече Д. Чобану выразил заинтересованность Румынии развивать отношения с Азербайджаном на региональном уровне.

    Посол также посетил Нахчыванский государственный университет, где выступил с лекцией на тему перспектив партнерства НАТО с Азербайджаном. В своем выступлении дипломат отметил, что Азербайджан вносит активный вклад в евроатлантическую безопасность, поддерживая миротворческие операции НАТО.

    "Азербайджан - ценный партнер НАТО. Румыния заинтересована в расширении и укреплении отношений НАТО-Азербайджан", - заявил посол, подчеркнув, что посольство Румынии в Азербайджане, выполняющее также роль координатора деятельности НАТО в этой стране, будет продолжать работу по информированию общественности об Альянсе.

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