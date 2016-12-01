Посол: Румыния останется верным партнером Азербайджана

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ В Баку состоялся официальный прием по случаю Национального дня Румынии - Дня объединения.

Как сообщает Report, на мероприятии выступил посол Румынии в Азербайджане Дан Янку, который сказал, что в 1918 румыны сумели добиться объединения своих земель.

Говоря об азербайджано-румынских отношениях, посол сказал, что Румыния гордится тем, что стала второй страной, признавшей независимость Азербайджана. По его словам, за 25 лет между государствами были укреплены связи по многим сферам. Посол отметил, что Румыния остаётся верным партнёром Азербайджана на международной арене и продолжит им оставаться.

В конце речи посол пообещал, что сделает все от него зависящее для развития стратегического партнерства между Румынией и Азербайджаном.

В свою очередь, замминистра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев поздравил от имени правительства Азербайджана посла Румынии и румынский народ с национальным праздником. Он сообщил, что между двумя странами было проведено 4 заседания межправкомиссий. Замминистра выразил надежду, что в скором времени состоится 5-ое заседание. М.Мамедгулиев поблагодарил Румынию за поддержку Азербайджана, благодаря которому Советом Европейского Союза был выдан мандат на проведение переговоров между Еврокомиссией и Азербайджаном.

Отметим, на приеме участвовали депутаты Милли Меджлиса, общественные деятели, послы зарубежных стран.