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    Посол: Румыния намерена поддерживать усилия Азербайджана по расширению связей с европейскими структурами

    Румыния всегда выступала за, и поддерживала развитие интерконнектора AGRI

    Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Посол Румынии в Азербайджане Даниэль Кристиан Чобану выступил на международной конференции "Геополитический обзор Каспийского региона: новая роль Азербайджана".

    Как сообщили Report в посольстве Румынии в Азербайджане, Д.К.Чобану, выступая на конференции, организованной Международной школой НАТО в Азербайджане (NISA) подчеркнул, что Румыния заинтересована в углублении экономического сотрудничества с Азербайджаном путем реализации ряда проектов.

    Также посол отметил роль Азербайджана в обеспечении европейской энергетической безопасности: "Румыния всегда выступала за, и поддерживала развитие интерконнектора AGRI (Азербайджан - Грузия - Румыния - Венгрия), который создаст краткий путь для доставки газа из Каспийского моря на европейские рынки".

    Посол Румынии добавил, что усилившееся политическое, экономическое и энергетическое сотрудничество между членами НАТО и странами - партнерами в регионе Черного и Каспийского морей демонстрирует важный стратегический интерес для евроатлантического сообщества и за его пределами: "Как член НАТО и ЕС, Румыния намерена  и далее поддерживать усилия Азербайджана по расширению связей с европейскими и евроатлантическими структурами".

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