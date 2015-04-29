Посол: Румыния намерена поддерживать усилия Азербайджана по расширению связей с европейскими структурами

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Посол Румынии в Азербайджане Даниэль Кристиан Чобану выступил на международной конференции "Геополитический обзор Каспийского региона: новая роль Азербайджана".

Как сообщили Report в посольстве Румынии в Азербайджане, Д.К.Чобану, выступая на конференции, организованной Международной школой НАТО в Азербайджане (NISA) подчеркнул, что Румыния заинтересована в углублении экономического сотрудничества с Азербайджаном путем реализации ряда проектов.

Также посол отметил роль Азербайджана в обеспечении европейской энергетической безопасности: "Румыния всегда выступала за, и поддерживала развитие интерконнектора AGRI (Азербайджан - Грузия - Румыния - Венгрия), который создаст краткий путь для доставки газа из Каспийского моря на европейские рынки".

Посол Румынии добавил, что усилившееся политическое, экономическое и энергетическое сотрудничество между членами НАТО и странами - партнерами в регионе Черного и Каспийского морей демонстрирует важный стратегический интерес для евроатлантического сообщества и за его пределами: "Как член НАТО и ЕС, Румыния намерена и далее поддерживать усилия Азербайджана по расширению связей с европейскими и евроатлантическими структурами".