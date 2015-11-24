Посол Румынии: Азербайджан является важным партнером НАТО

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ В рамках визита в Шекиснкий район, посол Румынии в Азербайджане Даниэль Кристиан Чобану выступил с лекцией в шекинском филиале Института учителей.

Как сообщили Report в посольстве Румынии в Азербайджане, посол в ходе своего выступления затронул перспективы сотрудничества НАТО-Азербайджан.

Посол отметил, что "Азербайджан является важным партнером НАТО в столь важном регионе".

Дипломат также подчеркнул, что тесное сотрудничество между двумя сторонами благоприятно для стабильности и безопасности регионов Черного и Каспийского морей.