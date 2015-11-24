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    Посол Румынии: Азербайджан является важным партнером НАТО

    Даниэль Кристиан Чобану выступил с лекцией в шекинском филиале Института учителей

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ В рамках визита в Шекиснкий район, посол Румынии в Азербайджане Даниэль Кристиан Чобану выступил с лекцией в шекинском филиале Института учителей.

    Как сообщили Report в посольстве Румынии в Азербайджане, посол в ходе своего выступления затронул перспективы сотрудничества НАТО-Азербайджан.

    Посол отметил, что "Азербайджан является важным партнером НАТО в столь важном регионе".

    Дипломат также подчеркнул, что тесное сотрудничество между двумя сторонами благоприятно для стабильности и безопасности регионов Черного и Каспийского морей.

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