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    Посол Румынии в Азербайджане посетил с рабочим визитом Губу -ФОТО

    Посол встретился с главой ИВ Губинского района и выступил с лекцией в Азербайджанском институте учителей в Губе

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Посол Румынии в Азербайджане Даниэль Кристиан Чобану посетил с рабочим визитом Губу. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства, в ходе визита посол Румынии провел встречу с главой Исполнительной власти Губинского района Яшаром Мамедовым. 

    Посол подчеркнул, что Румыния заинтересована в поддержании тенденции роста румынского экспорта в Азербайджан и хочет расширить экономические связи на региональном уровне. По его словам, проект транспортного коридора между Черным и Каспийским морем может способствовать укреплению экономического сотрудничества между Азербайджаном и Румынией.

    В ходе визита посол Румынии также прочел лекцию в Азербайджанском институте учителей в Губе о перспективах партнерства Азербайджана и НАТО. Напомним, что посольство Румынии выполняет функцию координатора деятельности НАТО в Азербайджане. 

    В своем выступлении посол Чобану подчеркнул, что румынская дипломатическая миссия уделяет постоянное внимание продвижению ценностей и принципов Североатлантического альянса в Азербайджане. 

    Посол отметил, что следующий саммит НАТО, который состоится 8-9 июля 2016 года в Варшаве (Польша), пройдет в решающий момент для Альянса в изменившейся среде безопасности. Азербайджан является ценным и надежным партнером для НАТО. 

    Д.Чобану подчеркнул, что Румыния будет и впредь активно поддерживать развитие партнерства НАТО-Азербайджан. 

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