Посол Румынии: Уверен, что отношения НАТО-Азербайджан окрепнут в последующие годы

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Посольство Румынии в качестве координатора проектов НАТО в Азербайджане организовало "круглый стол" на тему "Текущее состояние и перспективы сотрудничества НАТО-Азербайджан".

Как сообщили Report в посольстве Румынии в Азербайджане, на мероприятии приняли участие посол Румынии Даниэль Кристиан Чобану, военные атташе посольств стран НАТО, аккредитованных в Азербайджане, и др.

На "круглом столе" посол напомнил о мероприятиях, организованных посольством в азербайджанских регионах по просвещению общественности о деятельности НАТО.

Д.К.Чобану подчеркнул, что сотрудничество НАТО с Азербайджаном носит стратегический характер и успешно развивается. Он также выразил уверенность, что отношения НАТО-Азербайджан окрепнут в последующие годы.