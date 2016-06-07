Посол Румынии: Такие партнеры как Азербайджан - залог успеха НАТО

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Интервью посла Румынии в Азербайджане Даниэля Кристиана Чобану, исполняющего также обязанности руководителя контактного посольства НАТО в Баку, агентству Report в преддверии Варшавского саммита НАТО 7-8 июля.

- Господин посол, как Вы оцениваете политические связи между НАТО и Азербайджаном?

- Отношения между НАТО и Азербайджаном имеют стратегическую ценность и успешно развиваются. Партнерство НАТО-Азербайджан основывается на активном политическом диалоге и субстантивном практическом сотрудничестве. Румыния, которая стала второй страной, признавшей независимость Азербайджана, и положившая залог стратегическому партнерству с Баку с 2009 года, активно поддерживает Азербайджан в вопросе развития сотрудничества с североатлантическим альянсом. Румыния выступает с позиции члена НАТО, который может поделиться своим недавним опытом евро-атлантической интеграции, представив знания по выполнению реформ, необходимых в области безопасности и обороны.

- Как Вы оцениваете работу посольства Румынии, выполняющего мандат контактного посольства НАТО в Азербайджане? Стоит ли ожидать пятого продления мандата?

- Посольство Румынии начало исполнять свой первый мандат контактного посольства в январе 2009 года и теперь исполняет этот мандат 4-й год подряд. Деятельность Румынии в качестве контактного посольства в Баку была высоко оценена как в самом альянсе, так и азербайджанскими властями. Выполнение в четвертый раз подряд мандата контактного посольства НАТО в Азербайджане является явным показателем отличного уровня двусторонних отношений. Наша задача заключается в распространении информации о НАТО. Посольство Румынии совместно с соответствующими азербайджанскими партнерами организовало большое число мероприятий в рамках общественной дипломатии (семинары, конференции, круглые столы) в Баку и других городах страны. Эти мероприятия способствуют созданию положительного образа НАТО в Азербайджане и повышают информированность о НАТО, в особенности среди молодого поколения азербайджанцев. Я хотел бы выразить благодарность за прекрасное сотрудничество, которое существует между посольством и отделом общественной дипломатии в Брюсселе и контактного офиса НАТО в Тбилиси. В то же время хочу поблагодарить Администрацию президента Азербайджана, министерство иностранных дел, министерство обороны и парламент Азербайджана за их ценную поддержку в нашей деятельности в направлении общественной дипломатии. Румынское посольство продолжит организовывать до конца года много дипломатических мероприятий для четкого представления политики НАТО и отношений НАТО-Азербайджан. Касательно того, какой союзник будет выполнять мандат контактного посольства НАТО в 2017-2018 гг, решение будет принято в будущем в Брюсселе.

- В начале июля в Варшаве пройдет очередной саммит НАТО. Какие результаты ожидаются от саммита?

- Варшавский саммит 8-9 июля станет отправной точкой. 7 марта 2016 года посольство Румынии в Баку совместно с Институтом прав человека Академии наук Азербайджана организовало в Баку международную конференцию "Варшавский саммит НАТО 2016 - возможности и ожидания". Обсуждения, на котором участвовали официальные лица НАТО, представители Администрации президента, министерств и парламента Азербайджана, послы стран НАТО, местные эксперты, выявили, что вопрос усиления способностей НАТО будет центральной темой Варшавского саммита. Я ожидаю, что на саммите будут сделаны другие шаги для обеспечения коллективной безопасности членов НАТО. Я должен подчеркнуть важность субстантивного пакета решений по долгосрочной адаптации НАТО, включая постоянное, твердое и сбалансированное присутствие альянса на восточном фланге. Среди целей Румынии, поставленных перед саммитом, я должен отметить объявление о предварительных операционных возможностях системы противоракетной обороны НАТО, что увеличит поддержку НАТО своим восточным партнерам и укрепит стратегическое партнерство НАТО-ЕС. Это требует полноценной роли стратегической адаптации НАТО и новую стратегию ЕС общей зарубежной и оборонной политики. Я уверен, что Варшавский саммит НАТО будет очень успешным.

- Кто представит Азербайджан на саммите?

- Азербайджан очень важный и ценимый нами партнер НАТО. Президент Азербайджана Ильхам Алиев участвовал на саммитах НАТО в Бухаресте в 2008, Лиссабоне в 2010, Чикаго в 2012 и в Уэльсе в 2014. Мы надеемся, что Азербайджан и в этот раз будет представлен на самом высоком уровне.

- Затронет ли Варшавский саммит нерешенные конфликты в Европе, в особенности нагорно-карабахский конфликт? Стоит ли ожидать поддержку НАТО в решении этого конфликта?

- Как было отмечено в декларации глав государств и правительств на встрече НАТО в Уэльсе, присутствие затянувшихся конфликтов продолжает оставаться причиной беспокойства. Конфликты становятся препятствием для граждан региона для того, чтобы стать потенциально членами евро-атлантического сообщества. НАТО призывает все стороны конструктивно и с усиленной отдачей политической воли заняться мирным решением конфликта в рамках установленных переговорных рамок. Румыния и союзники в НАТО привержены поддержке территориальной целостности, независимости и суверенитета Азербайджана, Грузии и Молдовы.

Касательно нагорно-карабахского конфликта, генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно подчеркивал, что НАТО поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ и что военного решения конфликта не существует. Стороны должны вернуться к переговорному столу и найти всеобъемлющее решение. Мирное урегулирование конфликтов - одна из основных обязанностей, которой привержены все страны-партнеры НАТО, когда присоединяются к программе "Партнерство во имя мира".

- Как Вы оцениваете роль Азербайджана в новой фазе ISAF в Афганистане?

- Азербайджан участвует в миссии "Решительная поддержка" в Афганистане с серьезной приверженностью правительства Азербайджана в области обеспечения безопасности в регионе. Румыния высоко оценивает усилия Азербайджана в миссии в Афганистане, оказывая миссии логистическую, транзитную и невоенную поддержку, такую как тренировки, гуманитарное разминирование и финансовая поддержка Афганскому национальному армейскому фонду. Такие партнеры как Азербайджан - залог успеха НАТО.

- Как Вы оцениваете успехи нового этапа IPAP с Азербайджаном?

- Индивидуальный партнерский план действий выходит за рамки сотрудничества между Азербайджаном и НАТО. Азербайджан уже выполнил три раунда программы IPAP и в настоящее время выполняет четвертый раунд. Баку - очень активный партнер. Румыния призывает Азербайджан использовать IPAP для углубления отношений с НАТО в сфере политического диалога и практического сотрудничества, включая сферы борьбы с терроризмом, энергобезопасности, военных учений и обучения и т.д. Это важно для нас, так как Румыния заинтересована в укреплении безопасности в широком черноморском регионе путем сотрудничества и партнерства.

- Стоит ли ожидать другие проекты НАТО с Азербайджаном?

- Тесное сотрудничество между НАТО и Азербайджаном выгодно для стабильности и безопасности черноморско-каспийского региона. Очень важно определить наиболее подходящие средства для увеличения потенциала партнерства НАТО-Азербайджан. Эта страна играет важную роль в усилении европейской энергетической безопасности, и, в то же время, имеет важное значение в области грузовых перевозок. Это важно, что НАТО и его партнеры разделяют взгляды по поводу новых рисков, которые влияют на энергетическую инфраструктуру и поставки энергоносителей. Румынская дипломатическая миссия продолжит активно продвигать в предстоящие месяцы партнерство между НАТО и Баку.

- Последнее время мы наблюдаем ухудшение отношений между НАТО и Россией. Означает ли это начало новой "холодной войны"? Станет ли причиной ухудшения отношений между Румынией и Россией установка ракетных систем в Румынии?

- Члены НАТО формируют уникальное сообщество ценностей, приверженной принципам индивидуальной независимости, демократии, прав человека и верховенства закона. Заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу очень ясно выразился о том, что НАТО не хочет "холодной войны". Касательно ракетных систем в Девеселу (Румыния), я могу сказать, что они носят исключительно оборонный характер. Их роль заключается в защите от угроз извне евро-атлантического пространства. Системы находятся в полном соответствии с международным законом и не направлены против России.

- Стоит ли ожидать визиты официальных лиц НАТО в Азербайджан?

- Официальные лица НАТО регулярно приезжают в Азербайджан. В феврале 2016 года заместитель помощника генсека НАТО и спецпредставитель генсека НАТО по региону Кавказа и Средней Азии Джеймс Аппатурай совершил плодотворный визит в Азербайджан. В марте 2016 года большая группа делегации НАТО прибыла в Баку для оценки миссии IPAP. В апреле 2016 года Дэвид Таунброу из агентства по поддержке и снабжению НАТО совершил визит в связи с реализацией проекта по разминированию Джейранчель. Я абсолютно уверен в будущем развитии отношений НАТО и Азербайджана.