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Посол Румынии: Работать в Азербайджане было поистине честью и привилегией

Посол Румынии: Работать в Азербайджане было поистине честью и привилегией Посол Румынии Дан Янку завершил свою дипломатическую миссию в Азербайджане
Внешняя политика
14 апреля 2021 г. 11:48
Посол Румынии: Работать в Азербайджане было поистине честью и привилегией
Дан Янку
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"Спустя четыре с половиной года моя миссия в качестве посла Румынии в Азербайджанской Республике подошла к концу. За это время я накопил бесчисленный значимый опыт в Азербайджане. Это были знаменательные годы, каждый из которых отмечен важными вехами, свидетельствующими о быстрых темпах развития страны - открытием железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, рождением десятимиллионного гражданина Азербайджана, открытием Южного газового коридора или славный и исторический 2020 год." Как передает Report, об этом заявил посол Румынии в Азербайджане Дан Янку.

Он добавил, что "все это время стратегическое партнерство между Румынией и Азербайджаном становилось все сильнее, а узы дружбы между нашими народами - еще глубже."

"Я уезжаю из Баку с очень приятными и теплыми воспоминаниями, которые навсегда останутся в моей памяти и сердце. Во время своего пребывания в Азербайджане я открыл для себя очаровательную страну с богатой историей и культурой, с древними и красивыми традициями, страну с современным взглядом, которая уверенно смотрит в будущее. Прежде всего, я открыл для себя удивительных людей Азербайджана - теплых, гостеприимных, добрых, всегда готовых помочь. Работать в Азербайджане было поистине честью и привилегией.", - отметил посол в публикации.

Посол Румынии Дан Янку завершил свою дипломатическую миссию в Азербайджане. Он возглавлял румынскую дипломатическую миссию в нашей стране с октября 2016 года.

Как сообщалось ранее, кандидатом на пост посла Румынии в Азербайджане выдвинут Василе Соаре (Vasile Soare), который с 2014 по 2020 годы возглавлял дипломатическую миссию Румынии в России.

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Версия на азербайджанском языке Rumıniya səfiri: "Azərbaycan ilə strateji tərəfdaşlıq möhkəmlənib"
Версия на английском языке Romanian envoy: It has been truly honor, privilege serving in Azerbaijan

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