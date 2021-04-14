Посол Румынии: Работать в Азербайджане было поистине честью и привилегией

Посол Румынии Дан Янку завершил свою дипломатическую миссию в Азербайджане

"Спустя четыре с половиной года моя миссия в качестве посла Румынии в Азербайджанской Республике подошла к концу. За это время я накопил бесчисленный значимый опыт в Азербайджане. Это были знаменательные годы, каждый из которых отмечен важными вехами, свидетельствующими о быстрых темпах развития страны - открытием железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, рождением десятимиллионного гражданина Азербайджана, открытием Южного газового коридора или славный и исторический 2020 год." Как передает Report, об этом заявил посол Румынии в Азербайджане Дан Янку.

Он добавил, что "все это время стратегическое партнерство между Румынией и Азербайджаном становилось все сильнее, а узы дружбы между нашими народами - еще глубже."

"Я уезжаю из Баку с очень приятными и теплыми воспоминаниями, которые навсегда останутся в моей памяти и сердце. Во время своего пребывания в Азербайджане я открыл для себя очаровательную страну с богатой историей и культурой, с древними и красивыми традициями, страну с современным взглядом, которая уверенно смотрит в будущее. Прежде всего, я открыл для себя удивительных людей Азербайджана - теплых, гостеприимных, добрых, всегда готовых помочь. Работать в Азербайджане было поистине честью и привилегией.", - отметил посол в публикации.

Посол Румынии Дан Янку завершил свою дипломатическую миссию в Азербайджане. Он возглавлял румынскую дипломатическую миссию в нашей стране с октября 2016 года.

Как сообщалось ранее, кандидатом на пост посла Румынии в Азербайджане выдвинут Василе Соаре (Vasile Soare), который с 2014 по 2020 годы возглавлял дипломатическую миссию Румынии в России.