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    Посол Румынии посетил Шемаху

    Румыния считает, что между НАТО и Азербайджаном имеется большой потенциал для развития отношений

    Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Посол Румынии в Азербайджане Даниэль Кристиан Чобану посетил Шемахинский район Азербайджана.

    Как сообщили Report в посольстве Румынии в Азербайджане, дипломат провел встречу с главой района Асифом Агаевым. На встрече Д.К.Чобану подчеркнул важность транспортных коридоров между Западом и Востоком для увеличения грузопотока и товарооборота.

    Кроме того, посол выступил с лекцией в филиале Института учителей Азербайджана в Шемахе. Во время лекции Д.К.Чобану подчеркнул, что отношения Азербайджана и НАТО успешно  развиваются. 

    По его словам, такие вопросы, как борьба с кибератаками, предотвращение распространения оружия массового поражения, терроризм требуют совместного подхода. Посол подчеркнул, что Румыния считает, что между НАТО и Азербайджаном имеется большой потенциал для развития отношений.

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