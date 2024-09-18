Посол Румынии: Отрадно, что на ГЭС "Юхары Венг" в Кяльбаджаре используются турбины румынского производства

На гидроэлектростанции "Юхары Венг" в Кяльбаджарском районе используются турбины румынского производства.

Впечатлен, что на гидроэлектростанции "Юхары Венг" в Кяльбаджарском районе используются турбины румынского производства.

Об этом Report заявил посол Румынии в Азербайджане Василе Соаре в ходе визита в Кяльбаржарский район.

Посол отметил, что Кяльбаджарский район Азербайджана поражает природной красотой. Также вызывает восхищение уровень уровень строительно-восстановительных работ, проводимых здесь, сказал он.

"Меня лично впечатляло, что на этой гидроэлектростанции используются турбины из Румынии. Можно сказать, что наша страна также участвует в процессах восстановления [Карабахского региона]. Это положительно отразится на товарообороте между нашими странами и укрепит экономические сотрудничество", - сказал дипломат.