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Посол Румынии: Отрадно, что на ГЭС "Юхары Венг" в Кяльбаджаре используются турбины румынского производства

Посол Румынии: Отрадно, что на ГЭС "Юхары Венг" в Кяльбаджаре используются турбины румынского производства На гидроэлектростанции "Юхары Венг" в Кяльбаджарском районе используются турбины румынского производства.
Внешняя политика
18 сентября 2024 г. 14:16
Посол Румынии: Отрадно, что на ГЭС Юхары Венг в Кяльбаджаре используются турбины румынского производства

Впечатлен, что на гидроэлектростанции "Юхары Венг" в Кяльбаджарском районе используются турбины румынского производства.

Об этом Report заявил посол Румынии в Азербайджане Василе Соаре в ходе визита в Кяльбаржарский район.

Посол отметил, что Кяльбаджарский район Азербайджана поражает природной красотой. Также вызывает восхищение уровень уровень строительно-восстановительных работ, проводимых здесь, сказал он.

"Меня лично впечатляло, что на этой гидроэлектростанции используются турбины из Румынии. Можно сказать, что наша страна также участвует в процессах восстановления [Карабахского региона]. Это положительно отразится на товарообороте между нашими странами и укрепит экономические сотрудничество", - сказал дипломат.

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Версия на английском языке Ambassador impressed by use of Romanian-made turbines at HPP in Azerbaijan’s Kalbajar
Версия на азербайджанском языке Səfir: Kəlbəcərdəki “Yuxarı Vəng” SES-də Rumıniya istehsalı olan turbinlərdən istifadə edilməsi sevindiricidir

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