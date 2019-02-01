Посол Румынии: Азербайджан играет в регионе значимую роль

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Программа президентства Румынии в Совете Евросоюза в этом году нацелена на обеспечение стабильности и безопасности в регионе.

Как передает Report, об этом посол Румынии в Азербайджане Дан Янку заявил на мероприятии в Университете АДА, посвященном президентству страны в Совете ЕС.

"Мы нацелены на укрепление сотрудничества, развитие, а также стабильности и безопасности в регионе. Кроме того, нашей целью является и укрепление связей между ЕС и нашими соседями. В частности, мы говорим об углублении связей в рамках программы Восточного партнерства, куда входит и Азербайджан", - сказал он.

В рамках мероприятия также было отмечено, что Азербайджан играет в регионе значимую роль, в частности в сфере обеспечения энергетической безопасности, и что ЕС и страны-члены организации крайне заинтересованы в расширении этого сотрудничества по всем направлениям.