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Посол Руанды рассказал о возможностях развития товарооборота с Азербайджаном

Посол Руанды рассказал о возможностях развития товарооборота с Азербайджаном Посол-нерезидент Руанды в Азербайджане Чарльз Кайонга рассказал о возможностях развития товарооборота между двумя странами. 
Внешняя политика
7 декабря 2024 г. 14:45
Посол Руанды рассказал о возможностях развития товарооборота с Азербайджаном

Посол-нерезидент Руанды в Азербайджане Чарльз Кайонга рассказал о возможностях развития товарооборота между двумя странами.

В интервью анкарскому бюро Report посол отметил, что Руанда может предложить Азербайджану свои уникальные продукты, такие как кофе и чай.

"У нас также есть тропические сельскохозяйственные продукты: авокадо, манго и даже цветы. Мы можем экспортировать в Азербайджан редкоземельные минералы, а из Азербайджана можем импортировать нефтепродукты и продукцию химпрома", - заявил дипломат.

С полным текстом интервью можете ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: Ruanda Azərbaycana qəhvə və çay kimi unikal, dadlı məhsullar ixrac edə bilər

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