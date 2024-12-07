Посол Руанды рассказал о возможностях развития товарооборота с Азербайджаном

Посол-нерезидент Руанды в Азербайджане Чарльз Кайонга рассказал о возможностях развития товарооборота между двумя странами.

Посол-нерезидент Руанды в Азербайджане Чарльз Кайонга рассказал о возможностях развития товарооборота между двумя странами.

В интервью анкарскому бюро Report посол отметил, что Руанда может предложить Азербайджану свои уникальные продукты, такие как кофе и чай.

"У нас также есть тропические сельскохозяйственные продукты: авокадо, манго и даже цветы. Мы можем экспортировать в Азербайджан редкоземельные минералы, а из Азербайджана можем импортировать нефтепродукты и продукцию химпрома", - заявил дипломат.

С полным текстом интервью можете ознакомиться по ссылке.