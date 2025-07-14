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Посол Руанды: Мы изучаем дипломатию и мирную политику Азербайджана

Посол Руанды: Мы изучаем дипломатию и мирную политику Азербайджана Руанда изучает дипломатию и мирную внешнюю политику Азербайджана.
Внешняя политика
14 июля 2025 г. 18:27
Посол Руанды: Мы изучаем дипломатию и мирную политику Азербайджана

Руанда изучает дипломатию и мирную внешнюю политику Азербайджана.

Об этом турецкому бюро Report заявил посол-нерезидент Руанды в Азербайджане Чарльз Кайонга.

Дипломат, заседающий в Анкаре, который недавно вернувшийся из поездки в Азербайджан, сказал, что провел продуктивные встречи в Баку.

"Как один из аккредитованных в вашей стране послов, я также был приглашен отметить профессиональный праздник сотрудников дипломатической службы Азербайджана, которой уже 106 лет, и это достаточно основательно. Руанда высоко ценит опыт дипломатии и мирной внешней политики Азербайджана. Во время пребывания в Баку мы обсудили углубление сотрудничества с соответствующими структурами", - отметил дипломат.

Отметим, что 9 июля в Баку был организован официальный прием и концертная программа по случаю профессионального праздника сотрудников дипломатической службы Азербайджана. В официальном приеме приняли участие руководители Министерства иностранных дел и дипломатических миссий Азербайджана, высокопоставленные представители ряда государственных структур, депутаты Милли Меджлиса, а также аккредитованные в стране дипломаты.

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Версия на азербайджанском языке Ruanda səfiri: Azərbaycanın diplomatiyası və sülhə üstünlük vermə metodunu öyrənirik

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