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Посол Руанды: Мирная стратегия независимого Азербайджана сегодня дает свои плоды

Посол Руанды: Мирная стратегия независимого Азербайджана сегодня дает свои плоды Руководство Азербайджана отдавало предпочтение миру на протяжении трех десятилетий независимости, и это привело к значительным достижениям в различных секторах.
Внешняя политика
5 июля 2025 г. 18:38
Посол Руанды: Мирная стратегия независимого Азербайджана сегодня дает свои плоды

Руководство Азербайджана отдавало предпочтение миру на протяжении трех десятилетий независимости, и это привело к значительным достижениям в различных секторах.

Об этом Report заявил посол-нерезидент Руанды в Азербайджане Чарльз Кайонга после церемонии, посвященной национальному дню освобождения его страны в Анкаре.

Он отметил, что заинтересованность Азербайджана в сотрудничестве со странами Африки является положительным фактором и высоко оценил обмен опытом в рамках данной коллаборации.

Посол выразил удовлетворение сотрудничеством между двумя странами: "Руанда довольна партнерством с Азербайджаном, и мы сейчас заняты обсуждениями по совершенствованию двустороннего сотрудничества. Недавно Азербайджан подписал Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству с Советом развития Руанды, и мы готовимся изучать уникальную модель госуслуг ASAN", — отметил посол.

Ч. Кайонга также подчеркнул, что власти Руанды стремятся до 2050 года достичь высоких экономических показателей: "Мы видим, что Азербайджан активно участвует в достижении этой цели".

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Версия на азербайджанском языке Ruanda səfiri: Azərbaycan müstəqillik illərində sülhə üstünlük verib və bu, nailiyyətlər qazandırıb

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