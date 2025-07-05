Посол Руанды: Мирная стратегия независимого Азербайджана сегодня дает свои плоды

Руководство Азербайджана отдавало предпочтение миру на протяжении трех десятилетий независимости, и это привело к значительным достижениям в различных секторах.

Руководство Азербайджана отдавало предпочтение миру на протяжении трех десятилетий независимости, и это привело к значительным достижениям в различных секторах.

Об этом Report заявил посол-нерезидент Руанды в Азербайджане Чарльз Кайонга после церемонии, посвященной национальному дню освобождения его страны в Анкаре.

Он отметил, что заинтересованность Азербайджана в сотрудничестве со странами Африки является положительным фактором и высоко оценил обмен опытом в рамках данной коллаборации.

Посол выразил удовлетворение сотрудничеством между двумя странами: "Руанда довольна партнерством с Азербайджаном, и мы сейчас заняты обсуждениями по совершенствованию двустороннего сотрудничества. Недавно Азербайджан подписал Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству с Советом развития Руанды, и мы готовимся изучать уникальную модель госуслуг ASAN", — отметил посол.

Ч. Кайонга также подчеркнул, что власти Руанды стремятся до 2050 года достичь высоких экономических показателей: "Мы видим, что Азербайджан активно участвует в достижении этой цели".